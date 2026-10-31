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▲蘇巧慧分享彩虹襪。（圖／蘇巧慧社群媒體）

▲副總統蕭美琴、立委蘇巧慧與民進黨性平部響應2026年同志大遊行。（圖／記者葉政勳攝）

第24屆同志大遊行今（31）日登場，民進黨組成「DPP甲妳／你攬牢牢」大隊一同加入遊行隊伍，包含副總統蕭美琴、民進黨新北市長候選人蘇巧慧等黨公職出席。蘇巧慧表示，政治人物的責任，就是為大家在制度中撐出空間，讓每個人都能有選擇的自由、自在成為想要的模樣，「未來，我們繼續一起走、一起努力」；他也透露，「美琴姐，聽說我們今天不約而同穿了彩虹襪」。「很開心又一年和大家一起參與同志遊行！」蘇巧慧表示，7年前，他們在立法院按下表決器，完成婚姻平權的立法，那一刻，從青島東路上傳來的歡呼聲、大家的眼淚、天上的彩虹，魔幻的那一刻成為台灣的現實，台灣的平權往前邁進了好大一步。蘇巧慧提到，7年過去，越來越多人願意理解差異、尊重不同的人生選擇，「不過最近許多國內外事件提醒我們，平權和自由民主一樣，從來不是爭取到一次就能永久存在，它需要我們不停地努力、小心地守護」。蘇巧慧強調，政治人物的責任，就是為大家在制度中撐出空間，讓每個人都能有選擇的自由、自在成為想要的模樣，「未來，我們繼續一起走、一起努力，讓大家都有選擇的自由，成為自己想要的模樣！ 」