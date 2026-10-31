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柯志恩幾乎不看稿 鈕則勳：賴瑞隆頻頻看稿影響渲染力

頻提民進黨前市長 鈕則勳：恐遮蓋自身特色

「百變隆隆」、「隆貓」未發揮 鈕則勳直呼可惜

2026高雄市長選舉電視辯論會昨登場，國民黨參選人柯志恩與民進黨參選人賴瑞隆針對《財劃法》修法、政治獻金及高雄市政等議題展開攻防。對此，政治學者鈕則勳今（31）日分析，2人都有謹守各自戰略主軸，但柯志恩攻勢凌厲，對賴瑞隆步步進逼，「甚至已經有將賴瑞隆逼到牆角的感覺」，並點出賴瑞隆在辯論中有3個較不利或可惜的地方。鈕則勳今發文指出，柯志恩強攻賴瑞隆的弱點，賴瑞隆則緊咬《財劃法》修法攻擊柯志恩的軟肋，但雙方似乎都預估對手會攻擊這塊，因此防守嚴密，讓對方無法有效攻堅得分。不過，他認為柯志恩攻勢凌厲，具體限縮賴瑞隆想藉由參與高雄治理的相關經驗，形塑市長架勢的企圖。鈕則勳認為，柯志恩幾乎不看稿，能凸顯自信及對城市規劃的專業；賴瑞隆卻頻頻看稿，反而可能衝擊其高雄經驗的專業與可信度。他認為，既然賴瑞隆曾參與治理，相關經驗應該能信手捻來，尤其結辯時提到從前三位市長身上學到的3個重要信念，照理說應已內化成自己的行事準則或治理價值，但賴瑞隆仍看稿，讓渲染力受到限制。第二，鈕則勳指出，賴瑞隆經常提到前幾任民進黨市長，但前市長的光環太強，反而可能遮蓋賴瑞隆自己的特色與定位。鈕則勳認為，賴瑞隆原本的人設定位就較不清晰，政治魅力不強，最能區隔柯志恩的優勢又無法讓市民琅琅上口，在這樣的情況下，若言必稱前市長，恐怕限縮自己開拓選票的動能與力道。第三，鈕則勳提到，賴瑞隆的「百變隆隆」廣告展現創意及形象可塑性，副總統蕭美琴助選時也曾稱賴瑞隆為「隆貓」。他認為，賴瑞隆原本可以在辯論中呼應廣告創意，或運用「隆貓」形象多做文章，甚至建構一種「隆貓精神」，結合過去參與高雄治理的經驗。鈕則勳表示，若賴瑞隆能延續「百變隆隆」及「隆貓」意象，不僅能強化人設、建構幽默感，也能緩解辯論過程中的壓力，而不是在鏡頭前有時出現皺眉唸稿、心情感覺沉重的模樣，直言「這點確實可惜」。