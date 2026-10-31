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高雄市長候選人電視辯論會昨晚登場，國民黨候選人柯志恩因攻防凌厲、用詞尖銳，遭綠營及部分民眾形容「像個惡婆婆」。柯志恩今（31）日受訪時以大笑回應，稱這恐怕要問「未來媳婦」怎麼看她，還笑說回去會「深自檢討」。針對辯論表現被評價為「像惡婆婆」，柯志恩今受訪表示，她平常的個性並不是外界形容的那樣，但選舉辯論本來就是檢驗候選人的場合，尤其涉及市政與政策問題，不能含糊帶過。昨天之所以在辯論中態度較為強硬，是因為她認為賴瑞隆面對部分問題時沒有正面回應，包括雲豹能源政治獻金、後援會相關人事爭議等，她因此持續追問。柯志恩表示，她不喜歡遇到問題就閃躲的人，認為候選人應直接面對質疑、把問題說清楚，「大家要直球對決，這才是面對市民該有的態度」。對於賴瑞隆在辯論中多次反批對手抹黑，柯志恩則表示，她認為政策與爭議都應該具體說明，而不是反覆停留在「抹黑」攻防。