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金州勇士隊今（31）日在NBA盃小組賽以112：95驚天逆轉洛杉磯湖人隊。儘管勇士克服最多25分落後、靠著柯瑞（Stephen Curry）狂砍31分與8記三分球完成大逆轉，但備受矚目的24歲菜鳥新星倫德伯格（Yaxel Lendeborg）在與湖人巨星唐西奇（Luka Dončić）的第二度交鋒中，卻再次被震撼教育，不僅表現荒腔走板，賽後更遭到大批湖人球迷瘋狂嘲諷：「搞了半天造型，結果上場只拿6分。」在這場備受關注的勇湖大戰開打前，倫德伯格身穿電影經典殺人魔「邁爾斯」（Michael Myers）的造型登場相當應景。賽前倫德伯格就因為上一場與唐西奇爆發口角，因此本場比賽的表現備受關注。可惜比賽開打後，倫德伯格面對狂砍37分、7籃板、5助攻且飆進6顆三分球的唐西奇，在場上看起來完全不知所措。最終他先發出賽24分鐘，全場僅出手3次，靠著罰球進帳6分、1籃板、0助攻，更誇張的是，他單場發生了5次失誤，而且完全守不住對手，最終在短短24分鐘內就吞下6次犯規、直接畢業，正負值跌到慘不忍睹的-20。賽後談到面對這場焦點大戰的心態時，倫德伯格坦言：「我試著保持沉着，別陷入垃圾話的交鋒裡、控制好情緒。我覺得我確實冷靜下來了，但好像冷靜過頭了。整場比賽腦子裡想法太多，始終沒能找到節奏。」倫德伯格此役交出「犯滿+5失誤」的慘澹數據，加上先前曾與湖人當家一哥唐西奇爆發口角衝突，賽後不免俗成為湖人球迷在社群平台上攻擊的箭靶。許多球迷紛紛在推特上留言嘲諷：「這小子搞了半天造型，結果上場只拿6分」、「打湖人就像個災難，打別人倒是挺猛的」、「勇士隊贏球，結果他在場上的正負值是-20，唐西奇輸球正負值還是正的」、「聯盟炒作這對冤家，結果亞克瑟爾全場投沒幾次就下去了」。