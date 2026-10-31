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2026年首場台北市長選舉辯論會落幕，行政院長卓榮泰今（31）日受訪時表示，他覺得兩個人都很認真，市民會檢驗哪位候選人所提的願景比較清晰、可行，「我覺得要為所有參加選舉的候選人，為他們加油，大家都很努力」。台北市長選舉電視辯論會中午12時登場，爭取連任的蔣萬安、民進黨市長候選人沈伯洋首次同台交鋒，針對各項市政議題進行攻防。卓榮泰下午赴新北市視察「國道1號五堵-汐止交流道路段拓寬工程辦理情形」，並接受媒體訪問。對於是否看台北市長辯論會，卓榮泰說，他覺得兩個人都很認真，市民朋友都希望看到針對未來的政見，做多一點的闡述，讓大家在投票的選擇當中，有更好的判斷跟依據。卓榮泰續指，大家會用這種角度來看哪一位候選人提出未來的願景比較清晰，而且可行，而且在未來的幾年要怎麼走？「我覺得要為所有參加選舉的候選人，為他們加油，大家都很努力」。