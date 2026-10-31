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義大利全國各地於30日爆發大規模示威遊行，數以萬計的學生與基層勞工走上街頭，要求政府提高薪資水平、強化公共服務機能，並抗議持續飆漲的生活成本以及不斷擴增的軍事支出。面對生活成本激增與經濟壓力，歐洲近期正掀起一波跨國抗議浪潮。包括法國、西班牙、比利時以及阿爾巴尼亞等國，均相繼爆發規模不一的勞工與民眾抗爭，社會不滿情緒持續蔓延。根據《路透社》報導，義大利本次抗議活動由基層工會「工會聯盟」（USB）號召發起，展開為期24小時的全國大示威，全義共有逾40座城市響應抗議活動。儘管本月上旬曾發生過示威者與警方爆發激烈衝突、砸搶店家及破壞公物的暴動事件，但30日遊行整體而言大致保持和平，雖然在部分城市仍出現警民對峙的緊張局勢。在羅馬，大批遊行隊伍途經著名的羅馬競技場，部分抗議者預計在附近紮營過夜至本週末。期間有示威者焚燒街頭垃圾桶建立路障；據義大利當地媒體報導，30日晚間一群示威者試圖強行衝向國會大廈，遭警方動用水槍強行驅散，最終8名涉嫌多次衝撞警方防線的民眾遭逮捕。在北部港口重鎮熱那亞（Genoa），約1.5萬名碼頭工人與學生攜手闖入港區進行抗議。此舉不僅響應了近期全歐多地反對將民用港口用於軍火運輸的行動，同時也旨在呼籲各界關注從波斯灣到黑海等衝突區域中，遭國際地緣衝突波及而不幸殉職的各國海員們的權益。