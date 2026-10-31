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▲台中市消防局搜救隊員運用美式梯架設進行救援(圖/記者鄧力軍翻攝)

台中市政府消防局每年於防汛期前即佈署各項防範措施，導入「科技救災」積極運用無人機進行空中搜尋、拍攝與吊掛作業，提升水域的搜尋效率與視野廣度，更結合「遙控式救生圈」進行精準救援，並落實搶救演練。截至9月底止，台中市消防局已於各類水域事故中成功搶救14條寶貴生命。消防局指出，針對年度水域案件進行分析統計，結果顯示在排除自殺、浮屍特定案件後，民眾因「垂釣」及「失足」發生意外的比例最高；在事故地點方面，則多集中於「溪河」及「圳溝」等水域。這些高風險活動與水域類型，消防局已將其列為防護與宣導的重點區域，加強水域活動管理與安全宣導。此外，為大幅提升第一線救災人員的安全與救溺能量，市府今年度特別挹注經費，採購救生艇 2 艘、橡皮艇 7 艇、潛水裝備 22 套、救生衣及頭盔 59 套、防寒衣褲組 85 組，以及拋繩槍 13 組等專業水域救援器材全面汰換與升級，確保救災同仁在面對溪水暴漲或複雜水域環境時，能發揮最大戰力。除了充實基礎硬體裝備，導入「科技救災」更是消防局近年水域救援的一大亮點。在各水域的實際救災及演練中，積極運用遙控無人機進行空中搜尋、拍攝與吊掛作業，大幅提升廣大水域的搜尋效率與視野廣度；同時，更結合「遙控式救生圈」進行精準救援，有效縮短搶救時間，全面提升整體水域搜救的機動性與成功率。消防局呼籲，大自然水域隱藏不可預測的風險，民眾前往溪河或圳溝進行垂釣、遊憩時，務必提高警覺，注意環境變化以防失足。消防局將持續秉持積極主動的態度，透過落實整備、裝備升級、數位治理、科技救災等多管齊下的措施，為全體市民築起最堅實、最安心的水域安全防線。