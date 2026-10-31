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台灣中油公司今(31)日宣布，今（2026）年11月民生用戶及工業用戶天然氣價格不予調整，由台灣中油吸收，電業用戶方面，為適度反映上漲的氣源成本，價格調漲4%。台灣中油表示，中東衝突升溫，荷姆茲海峽周邊水域10月商船遇襲事件頻傳，LNG供應受阻；加以歐亞冬季備氣需求增加，國際LNG價格上漲，致進口氣源成本增加。依據政府核定的天然氣價格公式計算，各類用戶天然氣價格均應調漲。不過，台灣中油強調，為配合政府穩定國內物價政策，今年11月民生用戶天然氣價格不予調整，由台灣中油吸收，以照顧全台家庭、商業及服務業等民生類用戶，減輕民生負擔及維持物價穩定。工業用戶方面，台灣中油今年1至9月累計吸收金額逾150億元，經綜合考量國內物價及整體經濟情勢，並為降低產業成本負擔，11月工業用戶天然氣價格不予調整，未調足部分持續由台灣中油吸收。電業用戶方面，為適度反映上漲的氣源成本，11月電業用戶天然氣價格調漲4%。台灣中油強調，將持續掌握國際油氣市場動態，同時配合政府穩定物價政策持續滾動檢討。