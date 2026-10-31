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許多影迷心中都有幾部最愛的經典電影，常希望能夠「擁有一個空白的腦袋」，重新體驗初次觀影時所獲得的那種驚喜與震撼。畢竟許多電影一旦知道了結局或關鍵轉折，就再也無法重現同樣的衝擊感。為了解決這項遺憾，荷蘭連鎖電影院「Pathé」推出一項大膽的實驗，試圖透過「催眠失憶」讓觀眾短暫忘卻劇情，找回宛如初見的觀影體驗。綜合外媒報導，「Pathé」發布的官方聲明表示，這項名為「REWIND」（重播）的實驗性活動，預計於11月9日在荷蘭海牙的Buitenhof影城正式登場。影城為此公開徵集了30名志願受試者，並邀請擁有超過30年臨床經驗的資深催眠師克雷默（Victor Kraemer）親自操刀。按照計畫安排，受試者在活動前會先與催眠師進行線上一對一諮詢，並在電影放映前一刻，於現場接受專業催眠。隨後，他們將入場觀賞四部經典大片的其中一部，包含《駭客任務》、《火線追緝令》、《樂來越愛你》或《星際效應》，最終放映片單由影迷票選決定。團隊期望透過催眠療法，短暫影響受試者對該部電影的記憶，讓他們在完全無法預測劇情發展的情況下，重新感受片中的高潮與關鍵轉折。「Pathé」公關暨溝通經理范夏克（Imke van Schaaijk）表示，「誰不想以『第一次』的心情，重新體驗自己最喜歡的電影呢？」不過，影城方面也坦承，催眠是否真的能精準抹去個人對特定電影的記憶，目前在科學與影視界仍屬未知數。這項活動的核心目標，本質上是一場探索「大腦認知與觀影體驗如何相互作用」的實驗。無論如何，這項結合心理學與娛樂產業的創新嘗試，已在國際影迷間引發熱烈討論。