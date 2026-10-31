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▲木村拓哉在劇中本來是留著爆炸頭，在團隊改造下改變形象，變成髮流柔順的日系型男。（圖／翻攝自緯來日本台）

▲木村拓哉在劇中主打傾聽民意的政策，最終當選日本史上最年輕的內閣總理大臣。（圖／翻攝自緯來日本台）

民進黨台北市長候選人沈伯洋話題不斷，近日緯來日本台預告將在11月5日重播木村拓哉的經典日劇《CHANGE》，不少網友發現劇中擔任教職的木村換掉爆炸頭造型投入選戰、鋪天蓋地的廣告宣傳，以及傾聽民意等3大逆轉勝的選舉策略，與沈伯洋的參選之路有太多相似之處，相關貼文在社群平台引發熱議，有人大呼：「不會是預言劇吧...」《CHANGE》為一部以日本政壇為背景的熱血政治劇，木村拓哉飾演的「朝倉啟太」原本是一名遠在長野縣偏鄉小學擔任科學教師、頂著一頭爆炸頭、對政治毫無興趣且只想觀星的平凡老師，後來因為出身政治世家的父親與身為接班人的大哥意外身亡，導致家族地盤面臨補選危機而被推出來代兄出征選戰。劇中，朝倉啟太本來是留著爆炸頭，在團隊改造下改變形象，變成髮流柔順的日系型男，接著他走進群眾、傾聽民意，憑著小學老師真誠且不打官腔的特質意外當選眾議員，最後甚至跌破眾人眼鏡，一路登頂成為日本史上最年輕的內閣總理大臣（首相）。許多網友驚覺，《CHANGE》這部劇對比現實生活中沈伯洋的參選之路有太多既視感，如從教職投身政治、改變爆炸頭形象參選、現象級的廣告宣傳效應、主打傾聽民意的政策等，「時間點真的太巧了」、「PUMA的故事啊」、「連造型都很像...」、「這部也太不小心撞角了」、「預告剪得太有熟悉感，光看幾秒就讓人想追下去了！」