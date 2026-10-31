位於小港森林公園的高雄市小港運動中心於今（31）日盛大舉行開幕儀式，高雄市長陳其邁率市府團隊與貴賓共同見證，以飛機意象之在地特色打造的三層綠意建築，內有溫水泳池、綜合球場、六間團課教室與300坪的健身房。該中心為高雄市15座運動中心施政藍圖的第14座，為市民運動再添全新據點。
開幕啟動儀式中，市長陳其邁與貴賓們一起拉開彩帶，偕同舞動陽光股份有限公司董事長杜正忠、運動部次長楊啓文、地方民意代表、小港區里長共同見證。陳其邁表示，小港運動中心是他任內承諾興建14座運動中心的最後一座，今天正式宣告達標。目前高雄市使用運動中心的人口已經超過215萬人次，規律運動人口比例約達38%，躍升為六都第二名；市府全力普及運動場館建設，期盼引導市民養成規律運動習慣，實質達成促進全民健康的效果。
陳其邁指出，小港運動中心鄰近森林公園，具有自然環境與運動場館相互串聯的特色，希望未來藉由多元課程與運動推廣，讓不同年齡層的市民都能找到適合自己的運動方式。館內體適能中心特設的女性專區，為全高雄運動中心少見的貼心設施。
小港運動中心地處擁有南部重要國際機場的小港區，因此在建築理念上以飛機起飛之飛翔意象做設計，主體建築物以象牙白為基底，搭配亮橙色，以營造活力氛圍，配置適當遮陽設計，大面開窗面向公園綠地，有效將光線與綠意引入建築，創造漫步在森林中之空間感，映襯南高雄天際線，打造極具在地特色的森林裡的運動中心。
又因其坐落於小港森林公園核心，地理位置優越，市民朋友可搭乘高雄捷運紅線至捷運小港站下車，出站後步行或騎乘YouBike即可抵達；同時，緊鄰的小港轉運站亦匯集多線在地公車，無論是林園、大寮或前鎮的居民，皆能透過完善的大眾運輸路網無縫接駁、直達場館。
運發局局長侯尊堯指出，為了兼顧公益與普及性，健身房與游泳池等核心設施均採取親民票價開放，多重開幕優惠同步上路。館內特別規劃公益時段，每週一至週日上午8點至10點，提供敬老優惠，長者可免費使用游泳池與健身房，歡迎銀髮族多加利用。
營運方「舞動陽光」公司董事長杜正忠也表示，未來團隊將持續提升場館營運品質、規劃多元運動課程，確保每一位到訪的市民都能獲得最好的運動體驗。小港運動中心不僅能滿足市民不同的運動需求，更預期能大幅提升小港區及周邊居民的運動人口比例，打造在地運動新場域，帶動全齡愛運動的健康風氣。更多活動詳情與好康資訊，請追蹤高雄市政府運動發展局臉書粉絲頁掌握最新消息。
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陳其邁指出，小港運動中心鄰近森林公園，具有自然環境與運動場館相互串聯的特色，希望未來藉由多元課程與運動推廣，讓不同年齡層的市民都能找到適合自己的運動方式。館內體適能中心特設的女性專區，為全高雄運動中心少見的貼心設施。
又因其坐落於小港森林公園核心，地理位置優越，市民朋友可搭乘高雄捷運紅線至捷運小港站下車，出站後步行或騎乘YouBike即可抵達；同時，緊鄰的小港轉運站亦匯集多線在地公車，無論是林園、大寮或前鎮的居民，皆能透過完善的大眾運輸路網無縫接駁、直達場館。
營運方「舞動陽光」公司董事長杜正忠也表示，未來團隊將持續提升場館營運品質、規劃多元運動課程，確保每一位到訪的市民都能獲得最好的運動體驗。小港運動中心不僅能滿足市民不同的運動需求，更預期能大幅提升小港區及周邊居民的運動人口比例，打造在地運動新場域，帶動全齡愛運動的健康風氣。更多活動詳情與好康資訊，請追蹤高雄市政府運動發展局臉書粉絲頁掌握最新消息。