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▲高雄市小港運動中心外觀設計巧妙融合現代幾何線條與在地綠意景觀，建築本體兼具時尚感與功能性。（圖／高市府提供）

▲市長陳其邁實地巡視場館設施，並親自體驗健身房內的胸推機。（圖／高市府提供）

▲兼顧公益與普及性，健身房與游泳池等核心設施均採取親民票價關放，多重開幕優惠同步上路 。（圖／高市府提供）

位於小港森林公園的高雄市小港運動中心於今（31）日盛大舉行開幕儀式，高雄市長陳其邁率市府團隊與貴賓共同見證，以飛機意象之在地特色打造的三層綠意建築，內有溫水泳池、綜合球場、六間團課教室與300坪的健身房。該中心為高雄市15座運動中心施政藍圖的第14座，為市民運動再添全新據點。開幕啟動儀式中，市長陳其邁與貴賓們一起拉開彩帶，偕同舞動陽光股份有限公司董事長杜正忠、運動部次長楊啓文、地方民意代表、小港區里長共同見證。陳其邁表示，小港運動中心是他任內承諾興建14座運動中心的最後一座，今天正式宣告達標。目前高雄市使用運動中心的人口已經超過215萬人次，規律運動人口比例約達38%，躍升為六都第二名；市府全力普及運動場館建設，期盼引導市民養成規律運動習慣，實質達成促進全民健康的效果。陳其邁指出，小港運動中心鄰近森林公園，具有自然環境與運動場館相互串聯的特色，希望未來藉由多元課程與運動推廣，讓不同年齡層的市民都能找到適合自己的運動方式。館內體適能中心特設的女性專區，為全高雄運動中心少見的貼心設施。小港運動中心地處擁有南部重要國際機場的小港區，因此在建築理念上以飛機起飛之飛翔意象做設計，主體建築物以象牙白為基底，搭配亮橙色，以營造活力氛圍，配置適當遮陽設計，大面開窗面向公園綠地，有效將光線與綠意引入建築，創造漫步在森林中之空間感，映襯南高雄天際線，打造極具在地特色的森林裡的運動中心。又因其坐落於小港森林公園核心，地理位置優越，市民朋友可搭乘高雄捷運紅線至捷運小港站下車，出站後步行或騎乘YouBike即可抵達；同時，緊鄰的小港轉運站亦匯集多線在地公車，無論是林園、大寮或前鎮的居民，皆能透過完善的大眾運輸路網無縫接駁、直達場館。運發局局長侯尊堯指出，為了兼顧公益與普及性，健身房與游泳池等核心設施均採取親民票價開放，多重開幕優惠同步上路。館內特別規劃公益時段，每週一至週日上午8點至10點，提供敬老優惠，長者可免費使用游泳池與健身房，歡迎銀髮族多加利用。營運方「舞動陽光」公司董事長杜正忠也表示，未來團隊將持續提升場館營運品質、規劃多元運動課程，確保每一位到訪的市民都能獲得最好的運動體驗。小港運動中心不僅能滿足市民不同的運動需求，更預期能大幅提升小港區及周邊居民的運動人口比例，打造在地運動新場域，帶動全齡愛運動的健康風氣。更多活動詳情與好康資訊，請追蹤高雄市政府運動發展局臉書粉絲頁掌握最新消息。