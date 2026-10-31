2026台北市長選舉電視辯論會今（31）日中午登場，現任市長蔣萬安抱病出席，與民進黨參選人沈伯洋首度同台，針對市政議題展開約2小時激烈攻防。過程中，雙方從市政熟悉度、政策執行到食安及營養午餐等議題互相交鋒，也多次質疑對方答非所問。《NOWNEWS》就整理了沈伯洋、蔣萬安在辯論直播的5大金句，帶讀者回顧交鋒焦點。
蔣萬安、沈伯洋辯論火花不斷！雙方各拋5大金句
沈伯洋5大金句
📌對於修憲這個體制那麼有興趣的話，我建議就是還是你要回來當立法委員，然後我來當市長，這樣可能還比較快一點。
📌我只想在最後問一下，既然那麼多問題沒有回答，我想請問蔣市長有沒有機會我們再約下一次的辯論，如果現在沒有辦法決定，等一下晚點加LINE也可以。
📌謝謝蔣市長的提問，我長得像卓榮泰嗎？我長得像蘇巧慧嗎？就是說我們在討論台北市的市政，不過我還是回答你。
📌我剛剛就一直在想，蔣市長，你剛剛的回答真的跟我的問題有搭嗎？因為我剛剛是在問你這些會議為什麼不出席，結果你剛剛回答的是我即刻會馬上出席，這沒有回答問題啊。
📌在整個辯論的過程當中，你一直急著說蔣萬安沒有錯，但是我想告訴你的是沈伯洋會怎麼做。
蔣萬安5大金句
📌沈委員，你還真的是不了解市政，非常不熟悉、已讀亂回，我問你的幾個實際案例你都沒有回答。
📌身為首長責任就是希望傾聽人民聲音，今天沈委員你不但不聽人民聲音，反而卻展現出一種高傲的態度，這怎麼有資格能夠擔任首都的市長呢？
📌沈委員，你和民進黨政府是怎麼面對食安毒油的問題？蓋牌、掩護、護航，而且不公開，到現在民眾吃下了多少毒油，不知道，你不回答。
📌你一再強調你重視孩子的營養，但是剛剛在申論你說三章一Q，你把它講成三規一章，請問你是真的關心孩子的營養午餐嗎？你連最基本的概念都不了解。
📌沈委員身邊有府院黨包裝宣傳，一夕之間好像成了一個全新的人，我沒有這樣的資源，也沒有這樣的能耐，但我始終相信包裝可以改變一個人的形象，但沒辦法改變一個人的內在。
沈伯洋、蔣萬安辯論後受訪！都交由市民評分
辯論結束後，蔣萬安受訪表示，自己認為當天表現很好，過程中針對市政議題交換意見，也向市民公開報告施政成果，最終交由市民評分。至於是否舉辦下一場辯論，他表示持開放態度，靜待媒體邀約。
沈伯洋則認為，表現如何同樣交由市民評價，但對於辯論過程中出現不少負面標籤，以及問A答B的部分，感到可惜，非常希望雙方還有機會再次辯論。
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沈伯洋5大金句
📌對於修憲這個體制那麼有興趣的話，我建議就是還是你要回來當立法委員，然後我來當市長，這樣可能還比較快一點。
📌我只想在最後問一下，既然那麼多問題沒有回答，我想請問蔣市長有沒有機會我們再約下一次的辯論，如果現在沒有辦法決定，等一下晚點加LINE也可以。
📌謝謝蔣市長的提問，我長得像卓榮泰嗎？我長得像蘇巧慧嗎？就是說我們在討論台北市的市政，不過我還是回答你。
📌我剛剛就一直在想，蔣市長，你剛剛的回答真的跟我的問題有搭嗎？因為我剛剛是在問你這些會議為什麼不出席，結果你剛剛回答的是我即刻會馬上出席，這沒有回答問題啊。
📌在整個辯論的過程當中，你一直急著說蔣萬安沒有錯，但是我想告訴你的是沈伯洋會怎麼做。
📌沈委員，你還真的是不了解市政，非常不熟悉、已讀亂回，我問你的幾個實際案例你都沒有回答。
📌身為首長責任就是希望傾聽人民聲音，今天沈委員你不但不聽人民聲音，反而卻展現出一種高傲的態度，這怎麼有資格能夠擔任首都的市長呢？
📌沈委員，你和民進黨政府是怎麼面對食安毒油的問題？蓋牌、掩護、護航，而且不公開，到現在民眾吃下了多少毒油，不知道，你不回答。
📌你一再強調你重視孩子的營養，但是剛剛在申論你說三章一Q，你把它講成三規一章，請問你是真的關心孩子的營養午餐嗎？你連最基本的概念都不了解。
📌沈委員身邊有府院黨包裝宣傳，一夕之間好像成了一個全新的人，我沒有這樣的資源，也沒有這樣的能耐，但我始終相信包裝可以改變一個人的形象，但沒辦法改變一個人的內在。
辯論結束後，蔣萬安受訪表示，自己認為當天表現很好，過程中針對市政議題交換意見，也向市民公開報告施政成果，最終交由市民評分。至於是否舉辦下一場辯論，他表示持開放態度，靜待媒體邀約。
沈伯洋則認為，表現如何同樣交由市民評價，但對於辯論過程中出現不少負面標籤，以及問A答B的部分，感到可惜，非常希望雙方還有機會再次辯論。