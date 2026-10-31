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蔣萬安、沈伯洋辯論火花不斷！雙方各拋5大金句

沈伯洋5大金句

▲民進黨台北市長候選人沈伯洋多次要求蔣萬安正面回應問題，會後也提議再辦一場辯論。（圖／TVBS、三立提供）

蔣萬安5大金句

▲蔣萬安批評沈伯洋不熟悉市政、回答未切中問題。（圖／TVBS、三立提供）

沈伯洋、蔣萬安辯論後受訪！都交由市民評分

2026台北市長選舉電視辯論會今（31）日中午登場，現任市長蔣萬安抱病出席，與民進黨參選人沈伯洋首度同台，針對市政議題展開約2小時激烈攻防。過程中，雙方從市政熟悉度、政策執行到食安及營養午餐等議題互相交鋒，也多次質疑對方答非所問。《NOWNEWS》就整理了沈伯洋、蔣萬安在辯論直播的5大金句，帶讀者回顧交鋒焦點。辯論結束後，蔣萬安受訪表示，自己認為當天表現很好，過程中針對市政議題交換意見，也向市民公開報告施政成果，最終交由市民評分。至於是否舉辦下一場辯論，他表示持開放態度，靜待媒體邀約。沈伯洋則認為，表現如何同樣交由市民評價，但對於辯論過程中出現不少負面標籤，以及問A答B的部分，感到可惜，非常希望雙方還有機會再次辯論。