交叉詰問第一輪

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Ｑ1-1 蔣萬安提問

A1-1 沈伯洋回答

Ｑ1-1 蔣萬安追問

A1-1 沈伯洋回答追問

Ｑ1-2 沈伯洋提問

A1-2 蔣萬安回答

Ｑ1-2 沈伯洋追問

A1-2 蔣萬安回答追問

交叉詰問第二輪

Ｑ2-1 蔣萬安提問

A2-1 沈伯洋回答

Ｑ2-1 蔣萬安追問

A2-1 沈伯洋回答追問

Ｑ2-2 沈伯洋提問

A2-2 蔣萬安回答

Ｑ2-2 沈伯洋追問

A2-2 蔣萬安回答追問

交叉詰問第三輪

Ｑ3-1 蔣萬安提問

A3-1 沈伯洋回答

Ｑ3-1 蔣萬安追問

A3-1 沈伯洋回答追問

Ｑ3-2 沈伯洋提問

A3-2 蔣萬安回答

Ｑ3-2 沈伯洋追問

A3-2 蔣萬安回答追問

交叉詰問第四輪

Ｑ4-1 蔣萬安提問

A4-1 沈伯洋回答

Ｑ4-1 蔣萬安追問

A4-1 沈伯洋回答追問

Ｑ4-2 沈伯洋提問

A4-2 蔣萬安回答

Ｑ4-2 沈伯洋追問

A4-2 蔣萬安回答追問

當市長就是要解決問題，要解決問題就要對症下藥。比如說要談都更的話，四年來像是信維整宅、南機場、虎林街60巷，這些幾十年都無法推動的都更，我們都克服各種困難取得突破性的進展。經過四年的努力，臺北市都更案件數是之前的2.4倍，也是其他五都加總起來的1.3倍。我想用兩個實際的案例請教沈委員：我們看大同區斯文里二期，是一個整宅公辦都更的案子，光是整合就經歷了十年，去年終於招商成功。請問你知道斯文里二期這麼難推動都更的原因是什麼嗎？在內湖區西湖次分區、灣仔次分區涉及的12個里，都是危老高密度的住宅區，但還是常年無法都更，請問你知道原因是什麼嗎？謝謝蔣市長提出這些都更的數據。但是我要提醒一下，因為台北市的老宅特別多，三十年以上的房子其實占了七成，所以在這個狀況之下，台北市的數目本來就一定會比其他多。但是台北市現在沒有核定的，其實也比其他的縣市多。所以在我們看這些情形的時候，不能只秀漂亮的數據，必須要看都更的入口跟出口。所以現在你把這個都更的入口稍微調降了，但是問題是都更是需要陪伴的，都更的困難可能會有產權，可能會有核定和審議的期間，可能會有今天建商到一半沒有辦法做下去，因為今天估價跟當時的試算不一樣，也有可能到最後市政府沒有魄力去做最後的執行。這每一個都是都更卡關的條件。所以都更要等的，不只是前面的審議跟核定而已，都更需要的是動工跟完工。而你之前提出這樣的政策，7599等等的，現在連動工其實是零，它沒有辦法動工，那大家在等都更這個心情，就會越來越焦躁。所以都更對我們來說最重要的是陪伴，不能把入口開的那麼寬，但是出口卻那麼窄，這就好像我之前有提過，這就好像今天我們說，今天醫院急診非常多，結果你的回答變成是，沒有我們會讓掛號的人越來越多，這是沒有意義的事情。所以對我來說，現在我們最重要的反而是陪伴的制度。你剛剛講的這個整宅的基金，我們會再往上做20%，目的是什麼？就是為了陪伴。而我們今天也要聘請更多的人力，讓這個陪伴的過程、公家的介入變得更容易，僵屍的都更更容易退場，也只有用這樣的方式，才有辦法讓都更順利地往下推行。我相信這也是市民的期待，謝謝。沈委員，你還真的是不了解市政，非常不熟悉，已讀亂回。我問你幾個實際案例都沒有回答，而且你談到試算，我們早就做了，你知道7599就是到75%的門檻，我們政府就介入幫忙試算，你完全不了解。而且我們康樂街第一個7599專案也已經完成公告招商，也已經簽約了，這些你都不清楚。沈委員，更重要的你完全不知道，剛剛這些實際件案例，是因為松山機場航高的限制讓都更困難重重。我再問你幾個市政問題：今年六月提到0到六歲每週免費臨托四小時，我幫你算過了，就算全臺北有執照的保母都投入，還要再四倍的人力，你知道你在說什麼嗎？另外你說國小推動雙導師制度，請問你知道需要多少的導師嗎？現在連一個導師都不夠了，你要怎麼推動雙導師制度？這個謝謝蔣市長剛剛的這個提醒，我必須要講，如果說今天就是因為航高限制的話，那為什麼不在一開始的時候有充分的說明？如果你有充分的說明的話，那他在往下進行的時候，就不應該再遇到這樣的困難。這就是我剛剛提到的陪伴的重要性，如果一開始資訊是不足的，讓他們自己就往下走，這就會容易遇到法規上的困難。這種有沒有單一窗口、有沒有陪伴機制，從你剛剛的答案來講不就是最重要的事情嗎？再來，很可惜的喔，因為我們來回只能問四個問題，但是你剛剛把問題浪費到0到6歲的臨托跟雙導師的制度，這個其實我在記者會還有其他的專訪都有提過。第一個，我們0到6歲是要逐步推行。我們在當時發布這個政策的時候，就講得非常清楚，我們要先從0到2開始做，而且我們要先場所的擴大，然後一直到人員的培訓，然後再進入到人力的補充，這是階段式地來做。剛剛你提到雙導師，我那時候講得非常清楚，是因為新北市的秀朗國小，他們有類似的雙導師的制度，它是試辦在一個學校的一年級跟六年級，所以當時我說，這個新北市做得不錯，有什麼成效的，台北市我們先來試辦，試辦的過程當中滾動式地修正，然後第一線的教師要怎麼減壓，這就是我們當時提出来的完整政策。我今天真的很難得，終於有機會跟蔣市長聊市政。剛剛在申論的時候，其實講了很多的政策，我先講公館圓環。剛剛有講到說這個因為交通事故下降，但是我要告訴你，就今天早上而已，它又重回了事故的第一名，而且它附近的這個路口，甚至本來在十名之外，結果也擠進了前十名。為什麼會這個樣子？不就是事前沒有做好評估？所以我想問蔣市長，在那麼多事情裡面，比如說任何重要的會議、托育制度管理委員會你沒有出席，毒防會議你出席率只有百分之七，兒少福利出席會只有百分之七，寶林茶室作為召集人你沒有出席，所以這一些不出席會議，這個會讓市政失焦。所以在這邊我真的很想問一個問題，就是如果這些都不出席的話，那麼你要怎麼去來領導市政？連無菸城市現在十八次的跨局處會議，你一次也都沒有出席。沈委員可能真的不了解整個台北市政府的運作。當有任何重大突發事件，不管是食安，不管是兒童不當對待，絕對不可能等到相關的委員會定期召開的時間。身為市長，即刻召集各局處，趕快召集專案會議，我親自主持專案追蹤、專案列管，這就是面對各項重大案件必須處理的態度。所以包括你剛剛提到兒童不當對待，其實包括剴剴案，我親自主持的專案會議就有四次，因為必須要馬上應變，了解狀況，緊急地來做協調，而且從制度面來不斷地精進改善。所以包括我也親自跟受虐孩子家長面對面的溝通，就在台北市議會，親自地聆聽他們的心聲，也接下陳情書。對幼教團體，我在九月、十月分別跟他們面對面坐下來談，絕對不是在會議室裡面只是召開會議，而是直接走進基層，跟地方傾聽他們的心聲，才能在制度面趕快地把社安網做得更密、織得更完善。但是反而沈委員，我很好奇，最近在立法院，對於兒虐、對於毒品、對於放颱風假、對於教師權益，這些都是你最近突然很關心的議題，但是你都沒有出席。所以為什麼今天你對這些議題，因為選舉到了，突然很關心，然後開始說我希望怎麼做、怎麼做，沒有實際辦法，但你自己的本職是立法委員，對於這些議題的會議你卻不參加。但是對我來說，身為市長，我一定是全面地來面對，好好地來解決問題，我們不會隱瞞，不會遮蔽，我們最大程度地揭露，就是要面對問題，解決問題。而沈委員，你卻連會議都不去參加。關於兒虐，其實我們早就通過托育專法，而這個也是我提案的，這根本都是還沒有在參選的時候我就在做的事情。而但是，我剛剛就一直在想，蔣市長你剛剛的回答，這個跟我的問題有搭嗎？因為我剛剛是在問你這些會議為什麼不出席，結果你剛剛回答的是我即刻會馬上出席，這沒有回答問題啊。剴剴案更重要的是，你還讓議會直接讓這個議流會。你剛剛說見家長，見那個一次，但這本來就是你應該做的事啊，連我作為一個參選人我都見了四次。所以在這邊我想問，因為上樑不正下樑歪啊。你現在的法務局長，法規會十二次出席一次，訴願會十六次只出席五次，但是富邦金控的董事會十六次出席了十四次，請問你是不是在帶領著你的局處首長，連會議都不主持跟參加。我想沈委員對於行政端，還是必須要有了解。在台北市政府，我們就是分層負責、分工合作。我們有各項的工作會議，有各項任務型的委員會。那各局處相關單位還有機關，他們定期擬定相關的政策，了解問題，然後將各項方案提報到市政會議，我們來做跨局處的討論、拍板定案。身為市長，我更主持三個重要的會報：治安會報、道安會報、公安會報，也全面掌握各項台北市有關安全的各項議題。所以這就是整個市府運作的常態。但是沈委員一再糾結在各項的工作會議。我想身為市長，我們當然必須要抓大方向，做正確的決策。如果沈委員你這麼在意這些工作委員會，那未來你是不是至少在立法院的這些委員會，至少這幾個議題應該去關心。我想面對各項議題，你也舉出包括我們局處首長參與各項會議，但是我們就是依照相關的分工，大家彼此來負責，就掌管業務來參與、來討論。所以我想沈委員，其實面對面跟民眾溝通，跟家長溝通，這個才是最實際能夠聽到最真實的聲音。如果你一再糾結各項的工作會議，我想不切實際。卓榮泰院長說要推首都圈黃金廊帶，蘇巧慧委員公開說他要讓淡海科學城連接北市科變成 AI 廊帶。沈委員，我想請問你是不是還記得下面這些話是誰說的？「科技廊帶是要廊什麼帶？商圈才需要土地，內科、南軟跟北市科到底要串聯什麼？」我認為說出這三句話的人根本不懂 AI 產業的需求，你覺得呢？你又說要在市民大道高架橋下打造各式的藝文廊帶，請問你知道目前市民大道高架橋下市府管轄可利用的面積有多大嗎？市民大道高架下又有幾處停車場？總共多少個停車位？這些停車場的平均客滿時數有多長嗎？未來打造藝文走廊的停車問題，請問沈委員你要怎麼解決？你到底有沒有具體的思考過你提出來的政見想法？謝謝蔣市長的提問。我長得像卓榮泰、我長得像蘇巧慧嗎？就是說我們現在討論臺北市的市政，不過我還是回答你，就是從卓榮泰院長在講的，他指的是什麼？是跨不同縣市的廊帶。你剛剛提到巧慧提到的從淡海一直到北市科是跨不同縣市的，不同縣市本來就很常講廊帶。但是在臺北市裡面，你提到的是什麼？你講的是內科、南軟、北市科，以及之後你想要把松機廢除之後那一邊那個辦公室的廊帶。那時候我就問了，AI 裡面有算力層、有軟體層、有應用層，臺北市看起來適合的應該是應用或者軟體層啊，算力層可能不在臺北啊！這就是為什麼跟跨不同的縣市會有廊帶的討論。但是應用層在臺北每一個幾乎都是所謂的 AI 的客戶，還是在這一個當下我們要討論的反而是在招商的過程當中，我們除了回答大家要進來的時候你要用什麼的機制吸引大家？這也是為什麼我提出「臺北研究院」跟國科會結合啊、TTA 啊，在北市科本身就可以成立園區跟居民共融，並且真的吸引讓 AI 的人才從國小一直到大學一直到研究院，變成是一個跟國際合作最好的方式。而至於你剛剛提到市民大道，是從線性公園一直到臺北車站一直到雙子星，跨過市民大道做縫合的，就是現在的臺北市政府。臺北市政府在做這些專案以前就一直有提出，但是沒有辦法確實的執行。反而是你在現在的當下，你已經說要來做這樣的一個縫合，那為什麼你講縫合的時候，我講縫合就會變成是一個問題呢？所以我想在這邊呢，市民大道的盤點我們也不是要廢掉下面的停車格，我們是要從中間去做相關的人流的傳遞。沈委員提到廊帶的事情，跨縣市可以廊帶，臺北市我們要打造產業廊帶就是廊什麼帶，你對同一件事情都會有不同的標準。另外你說市民大道縫合，但你知道這是鐵路地下化之後，然後我們把它打造的市民大道，但是你現在說它切割了南北，難道新生高架、建國高架切割東西嗎？所以你對臺北的歷史相關實際狀況真的非常不熟悉。另外你也談到內湖交通，你要打造一個跨越基隆河的自行車橋花 9.5 億，但是你知道每天有非常多上班族是住在新北，他們要花這麼多時間騎車上班，一天辛勞要花一兩小時回家嗎？你說要在條通種樹、設車架，你知道那邊的條通平均路寬只有 6 到 8 米，而且多半是單行道，你打算設立什麼樣的車架？種什麼樣的樹木？做得到嗎？很感謝這個蔣市長反而讓我在這邊還可以跟大家解釋什麼叫做縫合。像「縫合」畢竟是一個專有名詞，但是我用 SOGO 為例，SOGO 的人潮如果要跨越市民大道到微風，這個時候呢其實就有一種空間跟心理的隔閡，不是因為你有這個路口你就一定會走過去。所以一直到今年臺灣都還有論文在討論要怎麼樣把人流能夠輕鬆地引過去，你不能只是靠現有的路口，這就叫縫合啊！這就是你在做線性公園到臺北車站到雙子星，就是你現在正在做的事情了。所以呢，在建築界講到新生高架、講到建國東西可能有因為這樣需要縫合，南北當然也需要。再來你剛剛提到自行車橋，你提到松機如果廢除之後你也要蓋橋，然後讓這個交通變得更為順暢，那請問橋墩的問題你要怎麼解決？我為什麼提出自行車，就是因為有橋墩落點的問題。再來你這一個做了之後，你做的是從松山可能從民生社區到內湖，問題是要紓解交通，很多人可能是住在新北要到內科工作，他開的是高速公路，他不會開到民生社區，然後再過橋、再到內湖，所以你這樣的解決內湖的交通方案反而讓我覺得非常的疑惑。所以當你今天提出這些方案的時候，反而好像顯得你對於這個市政的熟悉度並不是那麼的清楚。剛剛市長提到，就是所謂的這個標準。那我一直都覺得，蔣萬安市長，你對於這個SOP這件事情掌握的感覺不是那麼地清楚。像這個無菸城市，沒有做完評估就上路，結果公務員還要排班在那邊數菸蒂。這個遮陽傘喊了一年多，預算在最後三個月的時候從一千四百萬暴增到五千多萬。免費的營養午餐喊了口號，追加了預算之後呢，開學前那時候還是頻頻的流標，有些學校險些斷炊。生生有鮮乳，其實兌換率一直往下，弱勢的領取率還偏低，這些都沒有改善。所以顯然對SOP的掌握其實很重要的。所以我想問東門市場的茄苳樹被誤砍，市長你可以告訴大家，你在建立這個所謂SOP的時候，是哪裡出了問題，所以才會誤砍到這個東門的茄苳樹？很遺憾，沈委員今天還在辯論會這個現場，持續對於很多不實的說法來持續散布。你剛剛提到很多問題，包括營養午餐。其實我們推動營養午餐這件事情，免費不是等於品質打折。我們維持原本的招標方式，我們一樣透過午餐供應委員會來進行把關，而且我們台北市的補助是全國最高，連你同黨的黃偉哲市長也都願意跟進，這是一個正確的方向。但是今天你卻為了選舉反對這項政策，而且刻意地散播不實言論，說金華國中在內很多學校是大規模的食物中毒，但是事實證明，事後的檢查都完全合格，你傷害到了多少的學生、孩子、家長、校方、老師，你連一句道歉都不願意。另外你提到樹的問題。你到松山區，你甚至說，哇，松山區的樹木大幅地減少。但是我們已經發了新聞稿，也出面記者會澄清，你還是在今天持續製造不實的言論。松山區今年我們增加了808平方公尺，喬灌木也增加了1.6萬株，這都是客觀的事實。為什麼為了選舉，你就要持續散布不實的謠言？另外，我們看到你提到包括鮮奶的政策，是中央當時班班喝鮮奶這個政策做不到。我在行政院會希望說，沒關係，你把經費留下，地方政府台北市我們來做，但是卓榮泰院長不願意，你也不願意在立法院爭取幫孩子發聲。沒關係，中央不做，台北來做。我親自走訪四大超商，還有各項的賣場業者，一一地跟他們盤點各項的困難，我一一地來解決，透過數位學生卡證，讓孩子喝到鮮奶，補充鈣質，讓他們更健康，長得更好。我想這就是我的目的。這個蔣市長，我剛剛問題是在問東門的茄苳樹，這棵砍樹的SOP是哪裡出了問題，希望你能夠說明。我剛看起來好像沒有回答到。那沒關係，你剛剛在講這個營養午餐的事情，說我否定，沒有人在否定免費的營養午餐。我們是在講說，要用怎樣一個好的制度，執行得更好，讓它品質可以維持。我也沒有講說食物中毒，我那時候第一時間講的是，希望能夠趕快檢驗。然後再來樹冠的減少，我在記者會講得很清楚，是松山區樹冠的減少是中研院的數據，但是我們並沒有講那是市政府砍的，我們還特別強調有可能是私人，有可能是工程。所以你剛剛說我傳遞不實的訊息，你剛剛從頭到尾講的都是不實的訊息。所以我希望再回過頭來問你，你的SOP到底是怎麼建立，那你要怎麼去遵守。然後如果沒有遵守到，比如說像這個樹木誤砍，那是哪一個環節出問題，是否能夠跟市民清楚地說明。你剛說到中研院研究員這個報告，你一直引用說台北市我們這個樹冠面積少了13.7公頃。我們發了多少篇新聞稿，記者會也再一次地說明，你還是要提出這樣的數據。因為很清楚，樹冠減少不等於我們砍樹，而且證明這整個分析的報告裡面，如果你有仔細看，我手上這邊有一份，絕大部分都是屬於私人用地的開發，包括中央轄管的地方以及大學的校園，但是你卻一再地影射台北市政府還有我們公務員亂砍樹。你到現在還在這樣子說，我覺得非常非常地遺憾。另外，台北市政府我們這四年種了42,250棵樹，但是你絕口不提，而且我們規劃接下來四年也要再多種40,000棵樹，這些都是客觀具體的事實，你卻不說。而你一再強調你重視孩子的營養，但是你剛才在申論你說三章一Q，你把它講成三規一章，請問你是真的關心孩子的營養午餐嗎？連這最基本的概念你都不了解，而且這是中央早規定的一個法案。所以請問沈委員，你是選舉到了你才來關心孩子，才來關心營養午餐嗎？我們卻是一直走來，始終如一，我們推動各項政策也會不斷地精進，而且最重要，我們一定把食安做最嚴格把關。沈委員，雙城論壇是滲透的破口，這句話是誰說的？中國飛彈打過來，對我們有很大的幫助，這句話是誰說的？普發一萬，是共產黨先窮台、再統一的做法，這句話是誰說的？要不是青鳥行動，台積電能布局全球嗎？這句話又是誰說的？我比較吃廢死這一套，這句話是誰說的？中華民國是類殖民體制，需要制憲解決，這句話是誰說的？我們今天不能當散財童子，每一個縣市都給一百億、兩百億，請問這句話是誰說的？五月天的歌迷拍自強隧道，是誰支持獵巫，說有警覺是好事？請問，希望以後台北有獨立公投，這句話又是誰說的？我覺得有兩件事情。第一件事情就是這個蔣市長顯然對我的過去非常地有興趣，挖了我很多，甚至是十年前、十五年前的一些發文。那我一個一個解釋的話，大概需要半小時，這是第一個。第二個，除了雙城論壇之外，剛剛你講的這一些幾乎都是中央有關的事務。那如果你對於這個，不管是普發一萬，不管是今天對於修憲的這個體制那麼有興趣的話，我還是建議，還是你要回來當立法委員，然後我來當市長，這樣可能還比較快一點。所以我回過頭來，我想要講的事情，我就講一個跟市政有關的，就是雙城論壇。我一直以來都非常地強調雙城論壇，其實我們不能夠因為對方的威脅而屈服。所以如果今天共機擾台，這些條件、政治前提的狀況之下，這個時候雙城論壇應該要再思考。那我想問你，你知道這句話是誰說的嗎？我想直接告訴你答案，這是2022年你說的。所以在議會這次在柯文哲時期的時候就有提到，如果有這樣一個擾台的狀況，其實說真的，應該要暫時地停止。對我來講，其實很多事情還是可以交流。比如說上海有運動驛站，我也提運動驛站。如果沒有政治的前提，如果沒有資安的顧慮，兩個國家要針對這個事情來做資訊上的一些交流，我覺得很好啊，可以啊。但是如果你今天自認為是抱著善意去交流，但是到最後卻迎來了我們最近最大的一次軍演。上次你從雙城論壇一回來的時候，這個軍演就出現了。所以這不是破口不破口的問題，這已經是國家安全，這是國防的問題。所以在這邊我要提醒，與其一直看我的過去的發言，不如正視現在我們的市政。沈委員，不管雙城論壇、普發現金帶動地方的消費，還有包括財劃法修法增加台北市的財源，這些都是市政，你卻避而不談，迴避自己過去的主張。更重要，我們今天是選台北市市長，台北是中華民國的首都，台北市民有非常高的標準，我們當然要接受最嚴格的檢驗，而沈委員你卻一再迴避你自己過去的主張。另外，你剛剛談到散財童子，我們財劃法你卻說是散財童子，結果現在你提出了很多政見，都說那我今天要用財劃法增加財源來做，當時卻說是賣台、窮台，而且說國防預算會打折。你當初攻擊國民黨、民眾黨立法院說修法是窮台三策，你覺得這樣的說法跟事實是不是有非常大的落差呢？我覺得真的十分地可惜，就是在上一輪交叉詰問的時候，我就有提醒蔣市長，其實要批評要根據於事實，不要用假消息來抹黑。我們先從剛剛講的窮台，我那時候發了一篇文章，到現在都還找得到。我說共產黨會用窮台的方式，但現在做的不是共產黨。我說不是喔，所以表示這件事情跟中國一點關係都沒有，這是第一個。第二個，當時的財劃法最重要的事情是它要舉債來做，所以當今天舉債來做，對我們來講，這個就是一個不正確的事情啊。我們當有AI的紅利，然後又不用舉債，而且對於弱勢的照顧都做到了，這個時候你可以去做普發一萬啊等等之類的。所以財劃法當時最大的問題是，當你今天把這個金額要撥到地方的時候，權責有沒有過去，那時候沒有。第二個就是在做這件事情的時候，是立法院直接修法導致預算的增加。這件事情就已經違背現在憲法跟預算法的精神。所以不管是從違憲的角度出發，不管是從權責的角度出發，那個時候是我們反對最重要的原因。所以這就是為什麼我在提各項政策，即使我要用財劃法，我都盡量先不以增加人員的方式來做。為什麼？因為增加人員的方式就要用原來的預算。你今天沒有人員可以承接的時候，你就要用別的，比如說比較資本門的方式來運作，這才是真正來運用財劃法精神的目的。剛剛蔣市長有一直提到所謂的雙標，那我反而其實還滿想問蔣市長的就是，為什麼我常常會感覺到一個台北是兩個世界？同樣是兒虐，為什麼有些可以馬上獲得心理的諮商，那有些沒有辦法，會被一再地拖延。難道這跟有沒有民代反映，還是媒體關心有關嗎？還是說有一些是跟你的推薦有關，所以他沒有辦法。再來，食安也是，金華國中剛剛提到了，你馬上就趕到現場，但成淵國中部驗出金黃色葡萄球菌，累積高達96名的學生因為這樣受害，你卻沒有前往。所以我想知道的事情就是，在面對我剛剛前面講你不出席會議你沒有回答，我現在後來問你標準在哪裡你沒有回答，那我乾脆我想說改一個問法，就是在有標準的狀況之下，為什麼有些可以適用這個標準，有些不能夠適用這個標準？你心中的標準到底是什麼？身為市長，我最重要的就是為食安把關。所以今天不管是哪一學校，成淵國中這個個案，我們即刻跟業者解約，啟動備援機制，而且給予所有學生、家長關懷以及法律的支援，這就是我的態度。另外，我是三個孩子的父親，哪一個父親看到一個孩子受到不當對待、受到傷害，會不心痛、不憤怒？今天在這個城市，哪怕只發生一個孩子的不當對待，都是我身為市長的責任。而且今天發生一個案子，我寧願沈委員你在選舉的時候出來指責我，但我都會以最大程度來揭露，因為只有好好地面對問題，才能解決，才能接住未來每一個孩子，並且讓兇手繩之以法，予以嚴懲。所以今天，我們無法根除世界上一切的惡意，但是我們在制度上給更多的勇氣，孩子更多的善意。所以你每次提到，不管剛幾個案子，我們第一時間，即刻地虛心來就制度面馬上地改進。不管是剴剴案，我們三方共訪機制，一年六訪；對於培諾米達，我們拉高到一通報，即刻停業停聘，終身不得任職。我們對夏莉絲，同一個集團多個園所，我們也全面無預警地稽查。社宅女童，我們也在SDM制度裡面補充增加了類家內的狀況，而且我們也有專業的複核，短期家庭式的支援。所以這些，我們都是很用心來在制度面不斷地強化。但是反而沈委員，當所有家長當面告訴我，希望對於兒虐刑責要來加重的時候，我非常訝異，也覺得匪夷所思。你竟然在立法院沒有支持，這傷透了多少家長的心？你到現在你也沒有好好誠心面對這些家長。那對於這個兒虐的修法，我剛剛前面就有提到，不管是托育專法，還是我們自己院版的提案，我們都很支持。我們不支持的是什麼？是違反比例原則的提案，這是第一個。第二個是，我剛剛的問題完全沒有被回答。就是說，是問你說，為什麼同一個標準，但是在不同的時候，今天不管是在剛剛講的營養午餐的事情，還有兒虐的心理諮商的事情，你完全沒有回答。所以我想說，我乾脆換一個問法好了，因為之前你有說你要勇於突破，那我想說，那你這個勇氣到底會用在哪裡？如果再給你回到過去，你會勇敢地在寶林茶室第一時間就來出席會議，還是你的勇敢要用在當黨團去迴避剴剴專案的報告的時候，你選擇說不行，我就是要聆聽這個專案報告，還是你今天回到過去的時候，你會願意把更多的資訊給我們的議員，把缺席的會議的理由講清楚。這四年，如果你覺得是夠勇敢的，我想問你，那麼這四年，這些勇敢，你以後回到過去會用在哪裡？我想沈委員，你提了很多問題，你可能都不了解每一個個案發生的過程，以及市府我們面對這些事情所推動各項政策。寶林茶室這個案子，當時發生第一時間，也因為我們同仁非常機警，採集了生物跡證，才在後續的起訴當中有非常重要的依據，讓寶林跑不了，讓後續家屬都能獲得賠償。而且我連續六天親自召開記者會，公開跟所有的市民來報告調查的進度，以及後續我們追蹤的相關狀況。而且我們也增加了33名稽查人力，我們也率全國之先成立了食因性疾病的檢驗組，而且我們也首次第一個地方政府將邦克列酸納入篩檢的項目。我們面對食安的問題不逃避，我們的勇氣就是面對它，公開透明。但是沈委員，你和民進黨政府是怎麼面對食安毒油的問題？蓋牌、掩護、護航，而且不公開。到現在民眾吃下了多少毒油，不知道，你不回答。今天這個毒油造成多少的風險，你不願意面對。到底苯駢芘生成的原因是什麼，等到現在沒有一個清楚的答案。沈委員，你面對食安的議題，你才是雙重標準。你還好意思今天在辯論會上質疑我們市府面對食安的態度，但是你有沒有看看你在立法院對毒油的議題有發表任何言論嗎？酒駕、毒駕都是嚴肅的社會議題，奪走許多無辜的生命，造成無數家庭破碎。台北市政府我們警察局近年不管毒品防治、查緝毒品成效，六都第一。我也一再要求警察單位跨局處全面防治毒品。2013年，當時馬前總統研議將酒駕納入預防性羈押，沈委員你卻說，酒駕預防性羈押，我比較贊成腦殘政客羈押。這種說法傷害了多少因為酒駕而破碎的家庭？昨天立法院三讀通過修法，針對十年內再犯毒駕致死者，最重可以處以死刑。你人在立法院卻沒有參加投票。無論酒駕、毒駕、廢死，你都站在加害者的立場，而不是被害者的立場。市民到底要怎麼相信你擔任市長以後會同理大家，為了市民的權利而捍衛、而堅定地支持呢？真的很不好意思，就是剛剛我講到說蔣市長是不是有回來做立法委員的準備，因為你在問立法院的議題。但我現在可能要收回這句話，因為顯然你對立法院的運作也不是那麼地了解。第一個呢，我先講昨天這個跟毒駕有關的修法，我們反對的是什麼？我們有五、六十個提案喔，各黨都有提案，行政院也有院版，我們單純只是反對不符合比例原則的提案，而你是法律人，應該對於比例原則很熟悉吧？毒駕殺人本來就是死刑，這是現行，殺人就是死刑，所以毒駕致死的刑度要怎麼去判斷，值得討論。而且你知道昨天的修法，先毒後酒跟先酒後毒，已經產生了不一樣的評價標準嗎？我們都有清楚地說明喔，結果呢，他們執意在最後二十分鐘丟出一個最高機密版，不經過討論執意要通過。對我來說，這反而就只是一個選舉的操作。我們大家其實都反對毒駕，我們都反對酒駕，這個本來就有重刑化的思考，但是更重要的事情是，那個是中央進入司法的問題，地方要做的事情叫做預防，預防勝於治療。如果你真的要來討論毒駕、酒駕，要討論的是我們現行的警力在做臨檢是不是有所不足，我們在校園裡面要教拒絕的方案是否足夠，我們在校園的附近要做斷絕來源有辦法嗎？這個都是我之前提出來的政策，因為我是一個犯罪學家，我對於要怎麼防治犯罪，當然有一套理論，我也問了非常多的相關的市民朋友的意見，那怎樣的執行才能夠到位，這個才是一個地方政府首長該做的事情。把預防的機制做好了，反而不是一直在去強調立法院今天要做什麼，中央應該要做什麼，刑度要怎麼設計。謝謝。我想沈委員一直說他是犯罪學專家，他有這方面的專業，在很多場合都講。但是更重要的是，身為首長，你願不願傾聽人民的聲音，而不是專業的傲慢？這就是沈委員。今天你有沒有看到所有民眾，不管是我們經過民調、基層的聲音，對毒駕、酒駕深惡痛絕。你有沒有親自去看過或了解這些因為毒駕、酒駕受到傷害、受害者的家屬，他們的心有多痛，他們多期待亂世用重典，要加重刑罰。但是你卻展現一個傲慢，說我們要來做各方面的預防，要來怎麼樣做，但是身為首長責任，就是希望傾聽人民的聲音。今天沈委員你不但不聽人民的聲音，反而卻展現一種高傲的態度，這怎麼有資格能夠擔任首都的市長呢？覺得真的非常地可惜，因為我們交互詰問的題目沒有那麼多。結果你這個題目是很簡單的，要問我有沒有在接觸被害者。我以前在犯罪被害者保護協會工作，所以我對於被害者的心情，對於被害者的保護，是我身體力行在做的事情。我之前為了要保護青少年，為了要讓他們能夠回歸社會，所以我還特別去學塔羅牌，想要打開他們的心房。我那個時候呢，面對很多戒毒的人，所以我才會告訴大家什麼叫做好的戒毒方式，結果被你抹黑成現在搞得好像我是台北最大的藥頭。那如果用這樣的一個方式來詢問，我個人當然會覺得非常地可惜。我再講一次，毒駕、酒駕要重刑，這都沒有問題。這個都是中央立法在做的事情，今天院版其實是更為充分，而且是符合比例原則。所以如果拿這個來做政治的攻擊，我還是覺得回到剛剛最開始的問題，就是為什麼地方政府該做的事情你不來討論。今天是一個台北市長的辯論會，我們希望聽到的是，比如說校園的毒品，我們應該怎麼做。我之前提出了SBIRT，要怎麼用問卷的方式取代生物篩檢的方式，這都是我在政策不斷地提出來，是其他的國家成功的做法。然後酒駕其實也是一樣，你要用什麼樣的方式去測酒駕，可能用什麼樣的牌子，這個都是地方政府能夠做的事情。謝謝。那我今天問了非常多跟程序有關的問題，跟標準有關的問題，那到最後也是切換成勇氣，但是還是沒有得到我想要的答案。所以我乾脆問一個更實際的，就是選舉本身，選舉本身。因為呢，執政四年然後一直沒有討論，選前三個月就突然出現，有好幾個。青年的AI方案，九月上線，十一月就要停止；免費營養午餐，主打海鮮，出事後馬上轉彎，要停止到十一月；松機的遷建，零會議、零計畫，送中央；離島醫療後送，結果你說去桃園搭高鐵；你說要換到第三跑道，這第三跑道根本不是為這個做設計的，它的容量也不是可以去處理松山的國內跟國際線。你還說這個要做AI，但全球AI競爭激烈，分秒必爭啊。如果是八年後的事情，請問要怎麼趕上這樣的速度？所以我想問，你是準備了很久，然後在心裡面都完全沒有找人討論嗎？還是說現在突然提到，急忙搬出來？因為連秦慧珠議員都說她想要討論，結果都得不到資料跟答案。沈委員，你可能還是要多了解一下台北市政府我們各項的主張跟立場，早就做。112年，白紙黑字，我們就公文給行政院告訴他們，我們台北市政府立場就是希望松機遷移，這對整個城市發展是有利的，市民共同的期待。另外我也一再強調，其實一定是在包括醫療後送、離島住戶相關的權益不受影響、不打折的情況，我們持續地推進。所以今天你一再指控說，喔，醫療後送的問題，我們一定要確保所有醫療後送需求民眾相關的權益，所以包括直升機就可以保留直升機停機坪，包括未來定翼機要到桃園機場，相關桃園周邊的醫院也可以支持。更重要，張善政市長也提，你不能用現在的眼光看未來十年，到時候整個桃園醫療的量能。更重要，打造台北AI園區，我們要讓這稅收上的紅利照顧所有的台北市民，讓台北市民共享。另外，我們要把這紅利讓所有的離島住戶相關的醫療權益能夠得到確保，能夠讓醫療在地化。我們也協助桃園各項醫療品質的提升，所以這樣的AI紅利是創造三贏。但是行政院今天你說要二十年以後才能克服這些困難，我看的是第一天。同樣的，民進黨政府面對很多重大政策期程的規劃，說變就變，過去長期主張2025非核家園，2026突然重啟核電。所以今天你說要二十年才能解決這些相關的配套，難道不是為了要卡台北打造AI園區嗎？同樣的，今天只要有心願意做，好好坐下來溝通，任何問題一句話就可以討論克服，但是你要反對，可以找一百個藉口，這就是有沒有決心的問題。蔣市長，我剛剛其實是在問為什麼要急就章，那你提到之前行政院的那一個回函，但那個回函只是你在討論松山機場的一個可能性，還是沒有計畫。行政院會議你去了九次，你也沒有提出啊。然後議會問你專案報告什麼時候做的，你也回答不出來啊。然後你剛剛講AI紅利，你知道你講AI紅利有12兆嗎？那你知道你的12兆算錯了嗎？你的12兆是用內科的所謂的營業額去計算。但我們在計算的時候是要看產值，不是營業額。竹科其實是你講的那一個的範圍的可能三倍大以上，但是它是1.2兆。結果你的12兆不知道怎麼計算，那你連計算如果都出問題，那要怎麼做？所以我知道我可能得不到我要的回答，所以我是想在最後問一下，既然那麼多問題沒有回答，我想請問蔣市長，有沒有機會我們再約下一次的辯論？如果現在沒有辦法決定，待會晚一點加LINE也可以。我們兩個團隊都可以溝通，各個來協調，今天這是一個很好成功的案例。另外你提到松機遷移，不只是112年我們就已經發文表達立場，早在前年，我們也對松山機場南側的松南營區，積極地跟國防部在協調。你在國防委員會，你難道不知道嗎？所以我們協調以後，去年底就收回，而且進行可行性評估，未來做產業發展所用。另外，反而你說相關的引用資料，其實你知道你剛剛提到公館圓環交通的數據嗎？其實你對市政還是要非常深入地了解，你完全不清楚。我們在計算整個交通事故，是要A1、A2、A3一起來討論，但是根據綜整專業的分析數據，目前公館圓環的交通事故率還是大幅地下降，你卻刻意地隱瞞。而且用不實的數據來說現在公館圓環交通事故已經上升到第一名，這才是你真正錯誤，刻意引用不實的數據。所以今天我要講，打造AI園區，這是台北以及台灣未來長遠非常重要關鍵的時刻。我們不能讓這樣的機會錯失，否則台北還有我們整個國家就會失去這個機會，而讓我們的競爭對手，包括韓國，包括新加坡，迎頭趕上，甚至超越我們。我們是為人民著想，是為未來經濟著想，關鍵時刻做出關鍵的決定。