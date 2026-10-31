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批沈伯洋「問A答ㄅㄆㄇ」 凌濤：包裝出來終將被拆穿

凌濤讚蔣萬安進入戰鬥狀態 酸沈伯洋21字總結辯論

2026九合一選舉進入最後倒數，高雄市長、台北市長電視辯論會接連登場，國民黨參選人柯志恩、蔣萬安分別與民進黨參選人賴瑞隆、沈伯洋正面交鋒。對此，桃園市議員凌濤今（31）日發文，以「從柯志恩到蔣萬安，辯論優異表現大家與有榮焉」為題，提出3項評論，直呼「藍營氣勢回來了！『北北基桃』最後衝刺大反攻！」更批評沈伯洋在辯論中「問A答ㄅㄆㄇ」，認為蔣萬安已充分進入戰鬥狀態。凌濤首先指出，「包裝出來終將被拆穿」，柯志恩撕開「新潮流傀儡」賴瑞隆，蔣萬安則「九連問」沈伯洋，包括雙城論壇、中國飛彈、普發一萬及中華民國等議題，讓沈伯洋左支右絀。他批評，沈伯洋或許很會在網路上界定議題框架、詭辯，但站上辯論台卻無法應對實際問題，內容空洞。凌濤接著批評沈伯洋「問A答ㄅㄆㄇ」，認為交互詰問環節，沈伯洋每一個開頭試圖帶社群方向，但蔣萬安穩健踏實、每一題都認真回答，反而拆穿「問A答B」是設計好的陷阱。凌濤舉例，危老都更議題的執行細節，沈伯洋只談「重要的是陪伴」、「入口寬、出口窄」，蔣萬安則談及台北市政府早已上路的7599方案；至於食安、兒虐等定期會議出席率，蔣萬安以即時專案會議回應，沈伯洋則在毒駕死刑的刑法修法上缺席投票，遭到反打。凌濤第三點指出，「大家熟悉的蔣萬安回來了」，認為蔣萬安不僅侃侃而談市政成績與執行細節，更展現充足自信、直球對決。他提到，蔣萬安針對AI科技廊帶質疑沈伯洋立場，讓沈伯洋回應「我長得像卓榮泰、我長得像蘇巧慧嗎？」凌濤也指出，沈伯洋談到都市韌性願景時，提出參考東京經驗及老宅服務團，但蔣萬安已與東京都知事小池百合子會面多次，市府也早已推出主動協助輔導服務，認為「沈現在才想到的，台北早就在做」，並形容蔣萬安「已充份進入歸戰鬥狀態」。凌濤更以21個關鍵字總結沈伯洋的辯論表現，「安心 陪伴 請加Line；種樹 縫合 順起來；我還會算 塔羅牌」。相較之下，他認為蔣萬安在結論時感謝歷任台北市長，包括陳水扁、柯文哲，展現不分藍綠白的高度。凌濤最後表示，張善政定錨，柯志恩、蔣萬安「突圍戰」，謝國樑、李四川穩健向前，並喊話「北北基桃，關鍵一役，出擊！」