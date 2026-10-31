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公視台語台「台語有影」系列作品今年在金鐘獎入圍多項大獎，唐從聖更憑《我的陽過阿公》榮獲「迷你劇集（電視電影）男配角獎」。全新作品《我幹！》日前正式殺青，除了衝擊性的劇名引發討論，縱橫演藝圈超過60年的黃西田也首度擔任製作人，並親自參與演出，攜手金鐘影后楊麗音、金馬男配角陳博正（阿西）、潘客印、高迺森、許允晨及張郁婕等人上演「戲中戲」，揭開影視產業華麗表面下，灌水預算、做假帳及金主看上女演員等陰暗亂象。《我幹！》以拍攝「藍寶石大歌廳」揭開序幕，描述信用破產的製作人大富，與監製張子明合謀灌水新電影預算，企圖趁機大撈一筆，沒想到進組的攝影師，竟是與他斷聯十多年的兒子小億。黃西田此次可說「戲裡戲外都是製作人」，除了首度擔任製作人，也在劇中飾演大富。他談及創作理念時表示，觀眾在螢幕前看戲有笑有淚，卻不一定了解片場背後發生的事，因此希望透過作品，讓大家一窺影視產業的幕後樣貌。他也透露，最困難卻最令他懷念的，是拍攝一場親情戲時投入大量情緒，當場流下不少眼淚。黃西田渾然天成的演出，也讓飾演兒子的潘客印相當佩服。擁有不少演出及導演經驗的潘客印表示，這是他有史以來戲份最重的一部作品。從小爸爸、媽媽離異的他坦言，與爸爸互動的戲最難詮釋，所幸黃西田在演出上提供不少協助。潘客印感謝地說：「西田哥幫助我非常多，有時候神來一筆的台詞，也讓我在對戲時更能夠詮釋出小億的心境。」他也感性表示，謝謝這個角色，讓自己重新感受到來自爸爸的溫暖。楊麗音在《我幹！》飾演過氣女星晚霞，被問到詮釋角色的困難之處，她先幽默表示：「因為我還不知道什麼叫過氣，所以很難體會。」說完忍不住捧腹大笑，接著趕緊補充：「開玩笑的！我很用心在揣摩角色。」此次與黃西田、陳博正合作，楊麗音也笑說：「西田哥笑微微、一臉無辜很可愛，演戲時罵不下去；西哥也是，兩人脾氣都太好。」兩位資深演員戲裡與戲外的巨大反差，讓她覺得格外有趣。陳博正在劇中飾演反派監製張子明，他與黃西田雖然是認識超過40年的好友，這次卻是兩人首度合作。陳博正透露，一接到邀約就爽快答應，也算是完成多年來想與好友合作的心願。一向給人親切好人形象的陳博正，得知自己要飾演反派時逗趣表示：「人本來就善惡參雜，看完劇本後，我內心的邪惡部分就被引誘出來了。」他更笑稱，自己一直很尊敬黃西田，沒想到在戲裡竟能壓著對方打，直呼：「可以壓著老大打，很爽啦！」不過他也趕緊提醒觀眾別太入戲，幽默喊話：「不要誤會我真的那麼壞，拜託了！」導演詹家維表示，《我幹！》表面上是一部片場喜劇，真正想探討的核心則是：「一個人要怎麼用對的方法，把一件事做完。」片名中的「我幹！」會在劇中多次出現，每一次都藏著不同意涵，希望觀眾能跟著這兩個字，體會角色不同階段的情感轉變。詹家維也期盼透過《我幹！》，讓觀眾看見劇組真實的工作樣貌，同時藉由大富與小億這對父子的關係，描繪人與人之間的理解與真實情感。《我幹！》預計於2027年在公視台語台播出。