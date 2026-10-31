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▲中鋼運通公司攜手高雄市茂林國中共同舉辦115年林園海洋濕地公園岸際沙灘淨灘活動。(圖／記者黃守作攝，2026.10.31)

▲中鋼運通公司攜手高雄市茂林國中共同舉辦115年林園海洋濕地公園岸際沙灘淨灘活動，由中鋼運通公司董事長黃一中(左)與茂林國中校長陳儷今(右)共同主持。(圖／記者黃守作攝，2026.10.31)

▲中鋼運通公司攜手高雄市茂林國中共同舉辦115年林園海洋濕地公園岸際沙灘淨灘活動，中鋼運通公司董事長黃一中(左2)參與淨灘活動，為海洋永續盡心力。(圖／記者黃守作攝，2026.10.31)

▲中鋼運通公司攜手高雄市茂林國中共同舉辦115年林園海洋濕地公園岸際沙灘淨灘活動，中鋼運通公司員工及眷屬展示淨灘成果。(圖／記者黃守作攝，2026.10.31)

▲茂林國中校長陳儷今(左)致贈感謝狀給中鋼運通公司，由中鋼運通董事長黃一中(左)代表接受，以深化長年偏鄉認養情誼。(圖／記者黃守作攝，2026.10.31)

中鋼運通公司攜手高雄市偏鄉茂林國中於今(31)日，在高雄市林園區林園海洋濕地公園岸際沙灘，舉辦115年林園海洋濕地公園岸際沙灘淨灘活動，期透過每年持續不懈的綠色行動，播下生態永續的種子，讓環保意識扎根，為我國西海岸共創潔淨美麗的海岸環境，為海洋永續盡心力。中鋼運通公司攜手高雄市茂林國中舉辦115年林園海洋濕地公園岸際沙灘淨灘活動，是由中鋼運通公司董事長黃一中與茂林國中校長陳儷今共同主持，有中鋼運通公司總經理林錦駿、副總經理李賢得、許立和、協理孟慶君等人率員工及眷屬，以及茂林國中師生等共百餘人與會，參與淨灘活動。中鋼運通公司董事長黃一中表示，中鋼運通公司長期致力於推動ESG永續發展，視環境保護為核心營運目標之一，乃攜手茂林國中共同舉辦此一林園海洋濕地公園岸際沙灘淨灘活動。黃一中說，林園海洋濕地公園岸際沙灘淨灘活動，首先由林園紅樹林保育學會人員帶領參與者認識海洋廢棄物，依循國際淨灘行動(ICC)紀錄表進行分類與統計，現場更結合趣味的「海廢BINGO」遊戲，讓眾人在寓教於樂中，深化環境保護意識，展現絕佳的團隊凝聚力。中鋼運通公司員工及眷屬，以及茂林國中師生等共百餘人隨即參與林園海洋濕地公園岸際沙灘淨灘活動，共同清理海岸廢棄物，並依照國際淨灘行動紀錄表進行分類統計，除清理大型廢棄物外，更著重於清除塑膠微粒的來源，如經過風化分解的漁網、塑膠袋與寶特瓶碎片等，藉此降低海洋生物誤食風險，從源頭阻斷對生態系統的威脅，以實際行動展現中鋼運通公司與茂林國中守護海洋生態的決心。高雄市茂林國中校長陳儷今為感謝中鋼運通公司攜手該校師生舉辦淨灘活動，為海洋永續盡心力，乃致送感謝狀給中鋼運通公司，由該公司董事長黃一中及總經理林錦駿代表接受。中鋼運通公司董事長黃一中指出，中鋼運通公司此次攜手茂林國中進行林園海洋濕地公園岸際沙灘淨灘活動，正是中鋼運通公司落實ESG承諾的具體實踐，象徵企業將永續責任從營運端延伸至在地環境守護，展望未來，中鋼運通將持續透過系統性的環保行動，優化營運效能，並深化對海洋生態的實質貢獻，為企業永續發展挹注正向的循環動能。