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台北市警察局月初搜索西門町同志酒吧執法惹議，知名作家蔡康永更為此站出來。今天是台灣同志遊行，市長蔣萬安下午抵達現場，但有大量民眾不滿執法爭議，高舉「同志遊行不是你的萬聖節趴踢」、「背向萬安」手牌，更有民眾高喊「台北的市長沈伯洋」，不過民政局長陳永德連忙護駕，立刻高喊「蔣萬安凍蒜」，現場一度陷入混亂。台北市警萬華分局10月3日搜索同志酒吧，但執法過程中卻爆出歧視身心障礙者言論、甚至威脅上銬帶走52民眾，事後卻稱「都是自願」，遭到現場民眾影片打臉。蔣萬安今下午4時30分抵達同志遊行會場，事前北市警察局長林炎田也到場坐鎮，似乎就怕現場爆發衝突。而蔣萬安前往北市府性別平等辦公室攤位時，有民眾高舉「同志遊行不是你的萬聖節趴踢」、「本攤位沒有販售贖罪券」，另外有人舉出彩色「洋流」小卡，引發現場一陣歡呼。蔣萬安到了攤販現場後略作了解。隨後簡短接受媒體訪問就離開，不過越來越多民眾聚集，有攤販高喊「萬安！萬安！不要抄同志酒吧」、另外有民眾稱「沈伯洋凍蒜」、另有民眾高舉「背向萬安，不看、不聽、不說」，現場一度混亂。不過過程中也有支持者向蔣萬安送暖，並且要求合影，蔣萬安也全程保持笑容，但對於民眾的喊話，並沒有回應，而隨著現場喊話越來越大聲，一旁的民政局長陳永德連忙護駕，高喊「蔣萬安凍蒜」，一旁的支持者也連忙喊話，整體約10分鐘就快閃離開。