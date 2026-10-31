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羅智強曝黃國昌5字評價

西裝巧思難掩保守策略！2人把對方當唯一聽眾

四分之三時間較勁誰懂台北

中間選民恐嘆「聽了個寂寞」

2026台北市長首場電視辯論會今（31）日中午登場，歷經2小時攻防，於下午2時結束。國民黨立委羅智強會後在臉書透露，剛接到民眾黨主席黃國昌來電道賀，對方只說了5個字：「蔣萬安大勝」。不過，東吳大學政治系兼任助理教授張元祥則認為，蔣萬安與沈伯洋的個人表現，蔣萬安憑藉對市政的熟悉度及穩健表現「略勝一籌」，但整場辯論卻是「熱鬧有餘，精彩不足」、「互批有餘，牛肉不足」，雙方都未能充分展現個人特色，恐讓中間選民有「聽了個寂寞」的感受。台北市長蔣萬安與民進黨候選人沈伯洋今日首度在電視辯論舞台正面交鋒。辯論結束後，羅智強在臉書發文表示，「剛剛接到，黃國昌主席來電恭喜」，並透露黃國昌說了5個字：「蔣萬安大勝」。針對兩人的辯論表現，張元祥則分析，蔣萬安展現對市政的熟悉度，整體表現穩健；沈伯洋可能因為民調接近而有了「得失心」，辯論策略略顯保守，過多口號反而凸顯對市政不熟悉的缺點。整場辯論會聽下來令人失望，「熱鬧有餘，精彩不足」、「互批有餘，牛肉不足」，幾乎沒有太多記憶點，議題雜亂、缺乏主旋律，「好像什麼都提了，但又好像什麼都沒說」。張元祥觀察，蔣萬安與沈伯洋今天皆選擇「亮色系」西裝出席。蔣萬安走淡藍色系，希望呈現誠實與高信任度、清新與年輕活力，以及沉著理性的形象；沈伯洋則走淡灰色系，期盼呈現中立、客觀與平衡、專業與低調智慧，以及柔和且跳脫框架的感覺。不過，或許是兩人民調呈現麻花拉鋸，蔣萬安與沈伯洋的辯論策略都非常「保守」，都在「條條框框」內進行議題攻防。蔣萬安花了非常多時間闡述過去四年政績，並為遭受攻擊的政策與作法辯護，少了連任的願景與雄心，殊為可惜；而作為挑戰者的沈伯洋，不斷強調「傾聽」、「陪伴」，卻立刻被蔣萬安以「早就在做」反將一軍，反而暴露自己缺乏行政經驗的缺點。兩人似乎都把對方當成唯一的「聽眾」進行辯論攻防，忘記了坐在螢幕前的台北市民。張元祥指出，整場辯論幾乎四分之三以上的時間，兩人都在都更、兒虐、食安、交通等議題上處處較勁「誰比較瞭解台北市」。但台北市長從來就不僅是一席直轄市長，更是首都市長，也是在全球1,000座大型城市中排名第48的世界級城市市長，但這場辯論所展現出的格局與高度，顯然都相形失色。從辯論技巧層面來看，張元祥分析，辯論表現的好壞其實是與民眾「預期」的落差。媒體輿論原本預期蔣萬安表現可能不會太好，但蔣萬安整場論述、詰問與結論四平八穩，展現出對市政的熟悉度，算是扳回一城；反觀外界原本預期沒有現任包袱的沈伯洋能大開大闔、火花四射，但顯然沈伯洋看到翻盤機會後，整場論述與詰問顯得有些鬆散、保守且缺乏亮點。張元祥表示，對於雙方基本教義派而言，「強化效果」大於「說服效果」，藍綠支持者都能從辯論中找到堅定支持的理由，或是批評取笑對手的「閃光點」。然而，對於決定最後勝負的中間選民及游離選民而言，辯論本應協助「凝聚偏好」，選民相較於政策細節，更在意首長形象、魅力與人格特質。張元祥認為，這場保守而稍嫌沉悶的辯論中，兩人皆未凸顯出韋伯所說的「魅力型權威」，未能告訴台北市民「為什麼台北市民應該相信我？」「為什麼我可以給台北市更好的未來？」對游離選民而言，整場辯論聽下來，更多的感覺恐怕只是「聽了個寂寞」。