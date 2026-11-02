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▲主題展將駁二蓬萊B3倉庫打造成收藏產業記憶的「保險箱」，展出金屬製造與當代藝術創作。（圖／高市府文化局提供）

▲現定創作邀請多組藝術家到哈瑪星鐵道園區將廢鋼材變成作品，民眾可近距離感受金屬創作的震撼。（圖／高市府文化局提供）

▲鋼雕藝術家首度走入鹽埕區串聯在地藝文空間與巷弄，更推出文化走讀活動邀請民眾同遊。（圖／高市府文化局提供）

▲鋼雕國際論壇邀國內外講師對談，探討製造與設計如何與城市跨域連結。（圖／高市府文化局提供）

2026高雄國際鋼雕藝術節：SUPER STAGE

日期：10/23(五)－11/22(日)

時間：週一至週四 10:00-18:00

週五、週末及國定假期 10:00-20:00

地點：駁二蓬萊區B3倉庫、哈瑪星鐵道園區、鹽埕街區

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鋼鐵，是高雄工業發展的重要印記，也是港都記憶的一部分。從築港工程、拆船產業到煉鋼工廠，鋼鐵不僅支撐著城市的經濟發展，也承載著一代代職人的勞動經驗。高雄國際鋼雕藝術節自2002年創辦以來，持續以金屬為創作媒材，讓原本生冷、堅硬的工業材料，透過藝術家的巧思，展現截然不同的樣貌。今年，2026高雄國際鋼雕藝術節以「SUPER STAGE」為題，將高雄的工業底蘊化為創作舞台。藝術家走進鋼鐵產業取材，從材料、技術與勞動經驗尋找創作靈感；展覽版圖也首度延伸至鹽埕街區，讓藝術走進城市的巷弄與日常生活。本屆藝術節規劃主題展「安全第一 SUPER SAFE」、現地創作營「硬派認證 SUPER HARD」、街區串聯策展「鋼鐵外傳 SUPER LOCAL」及國際論壇「剛質潮汐 SOLID TIDES」四大單元，展期至11月22日，邀請民眾從駁二蓬萊B3倉庫、哈瑪星鐵道園區到鹽埕街區，重新認識鋼鐵與高雄生活的連結。鋼鐵產業有嚴謹的作業規範，「安全第一」更是製程的重要原則。今年主題展《安全第一 SUPER SAFE》便以此為策展起點，將駁二蓬萊B3倉庫打造成收藏產業記憶的「保險箱」，把金屬加工技術、材質實驗與生活經驗收納其中。展場融入以H型鋼為靈感設計的展台，搭配呼應高溫冶煉的橘紅色調，呈現鋼鐵材料在當代設計中的多元可能。來自台灣與海外的26組創作者及策展團隊，透過當代藝術、產品設計、家具、現場行為演出與金屬聲響等不同形式，回應勞動經驗、產業記憶與日常生活，讓觀眾看見鋼鐵除了工業用途之外，也能承載情感、記憶與創意。鋼雕藝術節另一項不能錯過的看點，即是藝術家在現場以焊接、切割等工法進行的現地創作。隨著機具聲響與焊接火花，原本堅硬厚重的鋼材，逐步轉化為具有不同造型與意涵的藝術作品，讓民眾近距離感受金屬創作的過程。今年邀請來自台灣及日本的5位藝術家吳聯吟、黃冠崴、本鄉芳哉、仲地研二及水谷篤司，於哈瑪星鐵道園區展開現地創作，預計於11月15日前完成作品。民眾不妨走進創作現場，觀察藝術家如何在有限時間內，運用材料特性與技術經驗，將鋼材轉化為各具特色的作品，感受工業技術與藝術創意碰撞出的火花。今年藝術節首度將展覽版圖延伸至鹽埕街區，透過《鋼鐵外傳 SUPER LOCAL》串聯鹽埕6個藝術空間及高雄市立歷史博物館，讓鋼雕藝術走進巷弄，與地方歷史、街角空間及生活記憶展開對話。展出作品的媒材與形式橫跨雕塑、陶土、鐵皮、繪畫及影音錄像等，從不同角度回應鋼鐵產業與地方生活的關係。民眾可以循著藝術地圖漫步鹽埕，在熟悉的街景中發現意想不到的創作，也從港灣聚落、產業發展與街區變遷的線索，重新認識這座城市的另一種面貌。除了展覽與現地創作，鋼雕藝術節也與駁二浪宕計劃合作推出國際論壇《剛質潮汐 SOLID TIDES》，邀請來自台灣、日本、英國及法國的設計師與產業界講者，從製造與設計談到藝術如何走入日常，探討創作、產業與城市之間的跨域連結。11月21日的論壇還邀請職業引水人與打鐵工藝師參與，從海上工作的專業經驗，到傳統打鐵工藝如何在當代社會延續，帶領觀眾思考不同專業如何與城市發展、生活需求及文化傳承產生關聯。從工廠裡的鋼材、藝術家手中的創作工具，到鹽埕街角的生活風景，《2026高雄國際鋼雕藝術節：SUPER STAGE》呈現的不只是金屬材料的不同可能，更是鋼鐵產業與城市生活長年交織的故事。展期至11月22日，期間另規劃手作工作坊、打鐵體驗、現場音樂會、舞蹈演出，以及走訪鹽埕與旗津的文化走讀活動。不妨安排一趟駁二與鹽埕小旅行，跟著藝術地圖走進展場與街區，從各種角度感受鋼鐵文化的當代魅力。