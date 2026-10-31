台中市府宣布，「2026搖滾台中 Rock in Taichung」於今（31）日至11月1日，在台中文心森林公園及圓滿戶外劇場登場，活動全程免費入場，表演卡司集結麋先生、血肉果汁機、芒果醬、冰球樂團、拍謝少年、康士坦的變化球等50組國內外音樂人。《NOWNEWS今日新聞》整理完整卡司、演出時間表、交通指南等資訊一次看。
🟡「2026搖滾台中」主要資訊：
時間：10月31日（六）～11月1日（日）
時間：12:30-21:30
地點：文心森林公園、圓滿戶外劇場
門票：免費觀賞
官網：搖滾台中FB
🟡「2026搖滾台中」四大舞台：
▪️能量舞台（Energy Stage）：位於圓滿戶外劇場，鄰近文心路一段。
▪️跳躍舞台（Jump Stage）：位於文心森林公園北側，靠近向上路二段。
▪️衝擊舞台（Smash Stage）：位於公園中段，靠近能量舞台外圍。
▪️綠色舞台（Green Stage）：位於公園東南側，靠近大墩七街與文心路一段。10月31日為ROOKIE A GO-GO舞台。
🟡「2026搖滾台中」表演卡司與時間表：
📍10月31（週六）：
麋先生 MIXER｜血肉果汁機 Flesh Juicer｜芒果醬 Mango Jump｜白安 ANN｜溫室雜草｜粗大Band｜固定客｜Alien Avenge 異族亡魂｜普通隊長 Captain Ordinary｜Tickle Tickle 癢癢｜RIKI｜紙鳶 Seizer｜ハシリコミーズ [JP]｜yubiori [JP]｜THE ORCHESTRA TOKYO [JP]｜打倒三明治｜A_Root 同根生 feat. 蔡家蓁｜羊米人 YUMMY MAN｜SHOOTUP｜The Salitus｜RA｜白頻率 White Frequency｜Goose 我鳥 [SG]｜來者何人 Whoou!｜Confined White (컨파인드 화이트) [KR]
📍11月01日（週日）：
icyball 冰球樂團｜拍謝少年 Sorry Youth｜甜約翰 Sweet John｜康士坦的變化球 KST｜公館青少年｜P!SCO｜碎紙花｜震樂堂｜DURDN [JP]｜CATCH THE YOUNG (캐치더영) [KR]｜hue｜薄暮 EVENFALL｜Slapkiss [TH]｜凹與山 Our Shame｜ぜんぶ君のせいだ。[JP]｜擊沈女孩 DESTROYERS｜OHAN｜沈默紳士｜Marswalk｜Mango Street Papa 芒果街老爸｜波羅密 ボロメ Borome｜應聲倒地 On the Floor｜烈鷹｜UGOSLABIER [TH]｜好大一把勇者劍
🟡「2026搖滾台中」交通指南：
📍搭捷運：
搭乘台中捷運綠線，在「文心森林公園站」下車，再步行前往活動會場即可。台中捷運因應活動人潮，預計在10月31日至11月1日部分時段加密班距。
📍搭公車：
前往搖滾台中，可搭乘下列公車至鄰近站牌，再步行進入文心森林公園。
📍自行開車：
▪️國道1號南屯交流道：下交流道後，沿五權西路往市區方向行駛，至文心路左轉，再至向上路左轉即抵達。
▪️國道1號台中交流道：下交流道後，沿台灣大道往市區方向行駛，至文心路右轉，再至向上路口右轉即抵達。
▪️台74線南屯二交流道：下交流道後，沿五權西路往市區方向行駛，至文心路左轉，再至向上路左轉即抵達。
📍汽車停車場：文心森林停車場、日月亭惠文場、大墩國中地下停車場。
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時間：10月31日（六）～11月1日（日）
時間：12:30-21:30
地點：文心森林公園、圓滿戶外劇場
門票：免費觀賞
官網：搖滾台中FB
▪️能量舞台（Energy Stage）：位於圓滿戶外劇場，鄰近文心路一段。
▪️跳躍舞台（Jump Stage）：位於文心森林公園北側，靠近向上路二段。
▪️衝擊舞台（Smash Stage）：位於公園中段，靠近能量舞台外圍。
▪️綠色舞台（Green Stage）：位於公園東南側，靠近大墩七街與文心路一段。10月31日為ROOKIE A GO-GO舞台。
📍10月31（週六）：
麋先生 MIXER｜血肉果汁機 Flesh Juicer｜芒果醬 Mango Jump｜白安 ANN｜溫室雜草｜粗大Band｜固定客｜Alien Avenge 異族亡魂｜普通隊長 Captain Ordinary｜Tickle Tickle 癢癢｜RIKI｜紙鳶 Seizer｜ハシリコミーズ [JP]｜yubiori [JP]｜THE ORCHESTRA TOKYO [JP]｜打倒三明治｜A_Root 同根生 feat. 蔡家蓁｜羊米人 YUMMY MAN｜SHOOTUP｜The Salitus｜RA｜白頻率 White Frequency｜Goose 我鳥 [SG]｜來者何人 Whoou!｜Confined White (컨파인드 화이트) [KR]
icyball 冰球樂團｜拍謝少年 Sorry Youth｜甜約翰 Sweet John｜康士坦的變化球 KST｜公館青少年｜P!SCO｜碎紙花｜震樂堂｜DURDN [JP]｜CATCH THE YOUNG (캐치더영) [KR]｜hue｜薄暮 EVENFALL｜Slapkiss [TH]｜凹與山 Our Shame｜ぜんぶ君のせいだ。[JP]｜擊沈女孩 DESTROYERS｜OHAN｜沈默紳士｜Marswalk｜Mango Street Papa 芒果街老爸｜波羅密 ボロメ Borome｜應聲倒地 On the Floor｜烈鷹｜UGOSLABIER [TH]｜好大一把勇者劍
📍搭捷運：
搭乘台中捷運綠線，在「文心森林公園站」下車，再步行前往活動會場即可。台中捷運因應活動人潮，預計在10月31日至11月1日部分時段加密班距。
📍搭公車：
前往搖滾台中，可搭乘下列公車至鄰近站牌，再步行進入文心森林公園。
📍自行開車：
▪️國道1號南屯交流道：下交流道後，沿五權西路往市區方向行駛，至文心路左轉，再至向上路左轉即抵達。
▪️國道1號台中交流道：下交流道後，沿台灣大道往市區方向行駛，至文心路右轉，再至向上路口右轉即抵達。
▪️台74線南屯二交流道：下交流道後，沿五權西路往市區方向行駛，至文心路左轉，再至向上路左轉即抵達。
📍汽車停車場：文心森林停車場、日月亭惠文場、大墩國中地下停車場。