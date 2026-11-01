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隨著大聯盟世界大賽結束，休賽季自由球員市場即將引爆近年最狂暴的搶人大戰。今年市場上毫無爭議的頭號巨星、兩屆美聯塞揚獎得主史庫柏（Tarik Skubal）成為各路豪門垂涎的目標。美媒《看台體育》（Bleacher Report）分析師比斯頓（Erik Beaston）大膽斷言，紐約大都會隊將力退群雄贏得史庫柏爭奪戰；相較之下，同樣被列入潛在追求名單的多倫多藍鳥隊，卻遭到前藍鳥球星皮拉（Kevin Pillar）潑冷水，直言藍鳥根本不會簽下史庫柏，提前被看衰出局。現年29歲的左投史庫柏在2026賽季繳出12勝7敗、防禦率2.72，主投158.2局飆出186次三振的王牌成績。自2023年7月傷癒復出以來，他更在103場先發中豪取50勝20敗、防禦率2.47，累積高達21.2的fWAR值，被公認為當今大聯盟統治力最強的先發王牌。此前MLB官網分析，史庫柏爭奪戰中居於前列的6支球隊分別是：道奇、藍鳥、大都會、費城費城人、底特律老虎和芝加哥小熊。《看台體育》專欄作家比斯頓分析指出，雖然老東家洛杉磯道奇隊具備續約競爭力，但道奇在季後賽已顯露陣容老化的跡象；反觀紐約大都會隊雖然連續兩年無緣季後賽，但農場擁有班吉（Carson Benge）、尤恩（AJ Ewing）與麥克林（Nolan McLean）等充沛的年輕戰力，搭配陣中準名人堂巨星索托（Juan Soto）與林多（Francisco Lindor），只要迎來史庫柏坐鎮投手輪值，大都會將一躍成為最具冠軍相的勁旅。在富豪老闆柯恩（Steve Cohen）坐鎮下，大都會極有機會在自由市場開出歷史級合約搶人。相較於大都會被看好，同樣名列潛在下家名單的多倫多藍鳥隊卻遭到看衰。前藍鳥看板外野手皮拉在受訪時直言，他不認為藍鳥會向史庫柏報價，「藍鳥已經有自己的王牌席斯（Dylan Cease），雖然每支球隊都希望擁有頂級先發，但藍鳥目前的先發投手群已經相當出色。我認為藍鳥今年深刻學到了教訓，他們更需要將有限的薪資預算分散補強到各個野手位置上，而不是把大筆資金全砸在史庫柏身上。」藍鳥在2025年奪下美聯冠軍且距世界大賽金盃僅差1勝，但2026年卻在進攻疲軟的情況下跌出季後賽名單，讓外界普遍認為藍鳥將資源轉向補強打線才是明智之舉。史庫柏在今年季中交易大限前被老虎隊交易至道奇換取3名新秀，但他隨後在接受播客專訪時曾毫不掩飾對底特律的留戀，直言「很希望能整季生涯都在底特律打球，希望季後能重啟談判」。不過老虎隊是否願意捲入破紀錄的天價競價戰仍是未知數；而道奇隊雖然握有三個月的合作情誼，但面對大都會等東區豪門的強勢進逼，同樣面臨巨大挑戰。業界預估史庫柏的新合約總值極可能突破山本由伸的12年3.25億美元，甚至挑戰打破薛澤（Max Scherzer）與韋蘭德（Justin Verlander）所保持的4333萬美元最高均薪紀錄。。