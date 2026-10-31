我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市警察局月初搜索西門町同志酒吧執法過程引發爭議，知名作家蔡康永更為此站出來。今（31）天是台灣同志遊行，市長蔣萬安下午抵達現場，但有大量民眾不滿執法爭議，高舉「同志遊行不是你的萬聖節趴踢」、「背向萬安」手牌，更有民眾高喊「台北的市長沈伯洋」。蔣萬安受訪時第三度道歉，稱對於受影響的人非常抱歉，也說已經跟警察局說，在尊重司法調查前提下，最大程度公開行政調查報告。蔣萬安今下午4時30分抵達同志遊行會場，事前北市警察局長林炎田也到場坐鎮，似乎就怕現場爆發衝突。而蔣萬安前往北市府性別平等辦公室攤位時，有民眾高舉「同志遊行不是你的萬聖節趴踢」、「本攤位沒有販售贖罪券」，另外有人舉出彩色「洋流」小卡，引發現場一陣歡呼。蔣萬安受訪時，被問到路上許多民眾對搜索同志酒吧執法爭議不滿而抗議，他說，對於這次警察同仁執法過程不當言行，表達嚴正立場也即刻懲處，也表達對於受影響的人非常抱歉，將會持續推動各項性平尊重，確保整體推動性平友善的政策，所以性平辦也把這幾年推動的政策說明。不過北市警事發後曾多次說謊，先是稱沒有歧視身心障礙者，遭民眾音檔打臉才改口懲戒；之後在市府會議中又稱「被帶走的52人都是自願」，二度被民眾公布影片打臉，是威脅不走就上銬，北市警是否應出面說明執法標準？蔣萬安表示，已經要求警察局一定要說明，相關的調查最大程度公開，現在進入司法，會請他們在偵查不公開原則保障下，其他一切公開透明。蔣萬安說，這幾年市府性別平等辦公室做了很多，不管是性平友善廁所，也開始進行相關規劃，當然也參與國際活動，跟各主要城市交換意見，也有性別友善餐廳、相關標章認證，會持續努力，「我們沒有最好，只會追求更好」。