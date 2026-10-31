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蔣萬安問都更卡關原因 沈伯洋：不能只秀漂亮數據

沈伯洋強調「都更需要陪伴」 擬擴大整宅基金20%

蔣萬安嗆「已讀亂回」 揭都更卡關與松機航高限制有關

2026台北市長候選人電視辯論會今（31）日登場，台北市長蔣萬安與民進黨候選人沈伯洋在交叉詰問環節針對都市更新政策交鋒。面對蔣萬安詢問台北市老舊住宅長年無法都更的原因，沈伯洋強調，「都更是需要陪伴的」，不能只看核定數量，更要重視實際動工與完工，並主張增加公部門人力、擴大整宅基金20%。不過，蔣萬安隨即反擊，直指沈伯洋「不了解市政，非常不熟悉，已讀亂回」，更指出都更卡關涉及松山機場航高限制；沈伯洋則回應，這正凸顯政府應提前提供資訊、建立陪伴機制的重要性。交叉詰問第一輪，蔣萬安表示，當市長就是要解決問題，而解決問題必須對症下藥。他指出，過去4年市府針對信維整宅、南機場、虎林街60巷等數十年無法推動的都更案件，克服各種困難並取得突破性進展。台北市都更案件數已達過去的2.4倍，也是其他五都加總的1.3倍。蔣萬安接著以大同區斯文里二期公辦都更案為例，指出該案光是整合就歷經10年，直到去年才成功招商；另內湖區西湖次分區、灣仔次分區涉及12個里，都是危老高密度住宅區，卻長年無法推動都更，因此詢問沈伯洋，是否知道這些案件難以推動的原因。沈伯洋回應，台北市屋齡30年以上的住宅占了七成，都更案件數量原本就會比其他縣市多，但台北市尚未核定的案件也比其他縣市多，因此不能只看漂亮的數據，必須同時檢視都更的「入口」與「出口」。沈伯洋指出，都更面臨的困難包括產權問題、核定及審議時間，也可能發生建商施工到一半，因估價與當初試算不同而無法繼續推動，甚至市政府缺乏魄力執行等情況，這些都是都更卡關的原因。沈伯洋表示，都更不能只停留在審議與核定階段，更重要的是實際動工與完工。他質疑，蔣萬安提出的「7599」等政策，目前動工數仍是零，若民眾遲遲等不到都更，心情只會越來越焦躁。沈伯洋強調，「都更對我們來說最重要的是陪伴」，不能把入口開得很寬，出口卻很窄。他以醫院急診為例，若急診病患太多，政府卻只強調讓掛號人數增加，並無法真正解決問題。因此，沈伯洋主張建立都更陪伴制度，將整宅基金再增加20%，並聘請更多人力，透過公部門介入，協助民眾處理都更過程中的困難，讓停滯的案件更容易推動。不過，聽完沈伯洋的回答，蔣萬安隨即反擊，「你還真的是不了解市政，非常不熟悉，已讀亂回」，批評沈伯洋沒有回答他提出的實際案例。蔣萬安指出，沈伯洋提到都更試算問題，但市府早已透過「7599」政策處理，只要住戶同意比例達75%，政府就會介入協助試算。他也表示，內湖康樂街第一個7599專案已完成公告招商並簽約，並非沈伯洋所說的毫無進展。蔣萬安進一步指出，先前提出的實際案例之所以都更困難重重，關鍵就在於松山機場的航空高度限制，批評沈伯洋並不了解相關情況。對此，沈伯洋回應，如果都更案件涉及航高限制，為何市府不在一開始就充分說明？若事前提供完整資訊，民眾在後續推動過程中，就不應再遇到相同的法規困難。沈伯洋強調，這正是他提出「陪伴」制度的原因，若一開始資訊不足，讓民眾自行推動都更，就容易遇到法規障礙，因此政府是否提供單一窗口、建立陪伴機制，才是協助都更順利推動的重要關鍵。