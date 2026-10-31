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遭軍方指控「裝病躲任務」剝奪退伍福利

家屬痛批軍方掩蓋真相

美軍「林肯號」（USS Abraham Lincoln）航空母艦打擊群長達322天的超長派駐任務期間，曾有多達8名官兵企圖自殺。如今，其中一名在跳海獲救的水兵打破沉默，踢爆艦上惡劣的生活環境與心靈求助無門的困境，更痛批海軍當局事後對他祭出懲處與不公對待。據《紐約時報》報導，現年19歲的美國海軍航空兵麥克凱爾維（Nicholas McKelvey）今年8月3日，即林肯號執行任務的第255天，於阿拉伯海躍下甲板跳入大海。麥克凱爾維向《紐約時報》表示，事發前他長期在極端高溫的飛行甲板上服勤，每日工時長達12小時，且艦上糧食供應短缺，再加上他因任務錯過了女兒的出生，以及岳父母雙雙罹癌造成的家庭壓力，最終心理狀態達到極限。麥克凱爾維說，「我當時真的不想再待在那裡了，如果因此死去，那就這樣吧」。根據美軍紀錄，麥克凱爾維跳海後由救援直升機救起，並於50分鐘後送回艦上。然而，軍方的調查報告卻對他的動機抱持懷疑。一名軍官在報告中承認林肯號經歷了一趟「艱難的派駐」，出現跳海者「並不令人意外」，但同時指稱麥克凱爾維跳海時仍穿著救生背心，質疑其「意圖不純」。對此，麥克凱爾維回應表示，「我當時只是想回家。我穿著救生背心是因為，如果命不該絕，我就會獲救；如果注定該死，那我就會死，事情就是這麼簡單」。本週美國海軍正式對麥克凱爾維啟動退伍程序。軍方根據起訴文件，指控他在跳海時構成「擅離職守」及「裝病逃避勤務」，認定他試圖藉由虛構心理健康危機以提前結束派駐，這項行政懲處將使他失去依據《退伍軍人權利法案》所能申請的教育補助。林肯號航母打擊群本月剛返回聖地牙哥母港，結束這趟長達322天的漫長部署。該任務原本預定於今年夏季結束，但作為對抗伊朗軍事行動的一環而不斷延長，以執行美軍在該區域的封鎖任務。然而，這趟超長派駐引發了外界對艦上管理與心理健康保護的強烈疑慮。林肯號整整286天未曾靠港休整，直到上個月才在泰國進行了短暫停靠。海軍代理部長曹雄（Hung Cao）之前已證實，在這次部署期間，艦上共發生了8起自殺未遂事件。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）雖然承認林肯號官兵處於極為艱困的執勤環境中，但同時砲轟媒體試圖將林肯號「塑造為某種功能失調、士氣低落或任務失敗的象徵」。但麥克凱爾維與妻子拉里（Samantha Larry）強調，自己選擇站出來爆料是因為軍方在事發前後均未提供適當的心理健康支援，祭出的懲處更是極不公平。麥克凱爾維透露，他早在今年6月就曾前往艦上的醫療單位尋求心理諮商，但僅被告知去找隨軍牧師相談，他隨即婉拒。而對於這艘載有超過5000名官兵的巨型航母而言，全艦竟僅配備了6名心理健康專業人員。拉里憤怒表示，「他們根本不想為發生在他身上、以及這艘船上許多水兵身上的事負責，他們不在乎士兵，他們只在乎軍方形象與外界觀感，不想讓任何人看到不堪的一面」。