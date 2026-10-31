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中華職棒2026年球季落幕，富邦悍將本土投手李東洺本季扛起球隊先發重任，繳出20場先發、110局、10勝4敗、防禦率2.536的頂級成績，不僅寫下開季10連勝的隊史紀錄，更包辦5月與6月的投手單月MVP並入選明星賽，順利入圍「年度最佳進步獎」。面對這份耀眼的成績單，李東洺今日在富邦悍將感恩會受訪時卻直言最想把自己的那一票投給同樣入選進步獎的樂天桃猿投手曾家輝，並說「防禦率王」是自己生涯的一大目標。談到入圍最佳進步獎的心情，李東洺表示這確實是一份肯定，但他更看重個人能力的實質突破，「如果不論成績的話，我覺得自己的個人能力其實沒有提升太多，就只是成績比較好一點而已。」李東洺坦言，自己一直有想要追求的期待與目標，因此對於本季的表現並沒有到非常滿意，「就普通而已，還是希望自己可以再變得更好。」被問到上半季順利收下10勝，下半季勝投數字卻定格是否感到遺憾？李東洺說完全不會：「勝投基本上都是大家的功勞，上半季大家打得好、守得好，我也幫助到球隊；下半季大家狀況沒那麼好，如果我自己沒辦法把整個團隊hold住，本來就應該會是這樣，只能說自己能力還不夠。」對於入圍「最佳進步獎」，李東洺笑稱自己對這個獎項得失心並不大，甚至認為如果是自己拿獎反而會有點「可惜」，「最佳進步獎基本上就是看有沒有進步，但我自己認為我沒有進步多少，以前成績沒那麼好，今年只是比以往好一點。我反而希望這個獎項給其他人拿，比較有勉勵的效果。」本季最佳進步獎入圍者除了李東洺外，還包括樂天桃猿野手馬傑森與投手曾家輝。李東洺認為，馬傑森本來就有很好的實力，今年表現非常出色，曾家輝則是今年的大黑馬，「家輝前幾年比較少在一軍看到，今年特別突出，他的投球連我都會去研究為什麼球這麼會跑。如果讓我預測，我應該會投家輝一票。」談到未來的成長動力，李東洺認為關鍵在於「要跟過去的自己比」，並將目標設定在要向聯盟頂尖洋投看齊，「期望可以成為洋將，至少要跟洋將沒有什麼差別的那種感覺，我覺得我的投球能力還沒有到那邊。其實不要講成績，能力我覺得也還有落差，所以希望自己可以達到自己想要的的目標。」被問到是否想投出「本土洋將」的安心感，李東洺笑說不要給他這樣的稱號：「我覺得不要分本土跟洋將，我們就是好的投手。」至於生涯最渴望奪得的個人獎項？李東洺毫不猶豫回答是「防禦率王」。他坦言今年前面感覺蠻有機會，但後續因單場掉比較多分而拉開差距，「如果未來能拿到防禦率王，我會覺得非常滿足。」面對即將到來的休賽季，李東洺透露今年將再次安排出國自主訓練，並以強化身體素質為目標。他期許自己明年能擺脫傷勢困擾、健康撐完一整年，繼續在投手丘上投出宰制力。