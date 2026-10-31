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蔣萬安質疑毒駕修法未投票 沈伯洋反批選舉操作

蔣萬安批「專業傲慢」質疑未傾聽被害者家屬心聲

沈伯洋反擊：學塔羅牌助戒毒卻遭抹黑

2026台北市長候選人電視辯論會今（31）日登場，台北市長蔣萬安與民進黨候選人沈伯洋在交叉詰問第四輪，針對酒駕、毒駕及相關修法展開攻防。蔣萬安質疑，沈伯洋過去曾批評酒駕預防性羈押，日前立法院通過加重毒駕致死刑責的修法時也未參與投票，批評沈伯洋未站在被害者立場，更直指他展現「專業的傲慢」。對此，沈伯洋反擊，自己曾在犯罪被害者保護協會工作，也曾為協助青少年戒毒學習塔羅牌，卻被抹黑得「好像我是台北最大的藥頭」，強調地方政府更應著重毒品與酒駕的預防工作。交叉詰問第四輪，蔣萬安表示，酒駕、毒駕都是嚴肅的社會議題，奪走許多無辜生命，也造成無數家庭破碎。他指出，台北市警察局近年在毒品防治及查緝成效方面位居六都第一，自己也一再要求警察單位跨局處全面防治毒品。蔣萬安接著提及，2013年時任總統馬英九曾研議將酒駕納入預防性羈押，沈伯洋當時卻表示，「酒駕預防性羈押，我比較贊成腦殘政客羈押」，質疑這樣的言論傷害多少因酒駕而破碎的家庭。蔣萬安也指出，立法院昨日三讀通過修法，針對10年內再犯毒駕致死者，最重可處死刑，但沈伯洋人在立法院卻未參與投票。他批評，無論酒駕、毒駕或廢死議題，沈伯洋都站在加害者而非被害者立場，質疑市民如何相信他擔任市長後，能同理並捍衛市民權益。對此，沈伯洋回應，蔣萬安不斷詢問立法院議題，卻顯然不夠了解立法院運作。他指出，昨日毒駕相關修法，各黨及行政院共提出五、六十個提案，反對的是不符合比例原則的版本，而非反對加重毒駕刑責。沈伯洋表示，現行殺人罪本來就可能判處死刑，因此毒駕致死的刑度如何設計值得討論。他也質疑，昨日修法對於「先毒後酒」及「先酒後毒」產生不同評價標準，相關疑慮已提出說明，卻仍在最後20分鐘出現未經充分討論的版本並執意通過，讓他認為這是選舉操作。沈伯洋強調，所有人都反對酒駕、毒駕，也可以討論重刑化，但刑度設計屬於中央立法及司法問題，地方政府更重要的工作是預防。他指出，應檢討現行警力臨檢是否充足、校園拒毒教育是否完善，以及能否有效阻斷校園周邊毒品來源。他強調，自己具有犯罪學專業，也曾蒐集許多市民意見，如何讓犯罪預防政策真正落實，才是地方政府首長應該關注的事情。不過，蔣萬安隨即追問，沈伯洋多次強調自己是犯罪學專家，但身為首長，更重要的是願不願意傾聽人民聲音，「而不是專業的傲慢」。蔣萬安表示，民眾對酒駕、毒駕深惡痛絕，許多受害者家屬承受難以抹滅的傷痛，也期待透過加重刑罰遏止犯罪。他質疑沈伯洋是否親自了解過受害者家屬的心情，並批評沈伯洋只強調各種預防措施，卻未傾聽民眾要求加重刑責的聲音。面對蔣萬安的質疑，沈伯洋回應，自己過去曾在犯罪被害者保護協會工作，對於被害者的心情及保護工作，都是親身投入、身體力行。沈伯洋也透露，過去為了保護青少年、協助他們回歸社會，甚至特別學習塔羅牌，希望藉此打開青少年的心房。他表示，當時接觸許多戒毒者，因此了解什麼是好的戒毒方式，沒想到相關經歷卻遭到抹黑，「搞得好像我是台北最大的藥頭」。沈伯洋重申，酒駕、毒駕加重刑責沒有問題，但相關立法仍應符合比例原則，行政院提出的版本在這方面更為充分。他認為，若只是將中央立法議題拿來進行政治攻擊，反而忽略台北市長真正應該討論的地方治理工作。沈伯洋最後指出，今天是台北市長辯論會，應該討論如何防治校園毒品、如何有效查緝酒駕。他提及自己提出的「SBIRT」政策，主張透過問卷方式取代生物篩檢，借鏡其他國家的做法，並強調酒駕取締方式、相關設備及執行措施，都是地方政府可以著手改善的方向。