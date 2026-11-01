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灰狼 VS 馬刺：上季西區季後賽宿敵再度碰頭

火箭 VS 雷霆：開季狀態火燙隊伍正面交鋒

比賽時間 對戰組合（客隊 @ 主隊） 3:00 AM 波特蘭拓荒者 (Trail Blazers) @ 猶他爵士 (Jazz) 6:00 AM 費城76人 (76ers) @ 夏洛特黃蜂 (Hornets) 7:00 AM 亞特蘭大老鷹 (Hawks) @ 紐奧良鵜鶘 (Pelicans) 8:00 AM 克里夫蘭騎士 (Cavaliers) @ 密爾瓦基公鹿 (Bucks) 8:00 AM 明尼蘇達灰狼 (Timberwolves) @ 聖安東尼奥馬刺 (Spurs) 8:00 AM 沙加緬度國王 (Kings) @ 孟菲斯灰熊 (Grizzlies) 8:30 AM 俄克拉荷馬城雷霆 (Thunder) @ 休士頓火箭 (Rockets)

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NBA例行賽持續開打，今（1）日共有7場比賽進行，除了聖安東尼奧馬刺交手明尼蘇達灰狼之外，開季取得5勝1敗的休士頓火箭也要對戰奧克拉荷馬雷霆，雷霆深陷傷兵潮，只能依賴SGA亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）發揮，交手前得分王KD杜蘭特（Kevin Durant）。《NOWNEWS今日新聞》為您整理11月1日NBA例行賽7場比賽的重點賽事賽況分析、比賽時間、轉播等資訊。明日另一場同樣上午8點開打的焦點戰，由明尼蘇達灰狼客場挑戰聖安東尼奧馬刺，這也是上季西區準決賽的戲碼再度重演。灰狼雖然面臨陣容調整與傷兵考驗，但球隊仍具備強悍的戰鬥力與得分爆發力。主場的馬刺在法國長人文班亞馬（Victor Wembanyama）帶領下，禁區嚇阻力與防守籃板表現出色。兩隊球風碰撞激烈，灰狼能否在客場克服背靠背或體能劣勢，切斷馬刺流暢的外線導傳，將決定誰能拿下這場硬仗的勝利。休士頓火箭本季在整體陣容整合上展現極佳成效，場均能轟下高得分，團隊進攻極具體系化且不單純依賴單一球星。由老將范弗利特（Fred VanVleet）穩定掌舵，配合杜蘭特（Kevin Durant）的單打威脅以及阿門·湯普森（Amen Thompson）強悍的防守與快攻推進，讓火箭在攻防兩端都具備極高破壞力。反觀客場作戰的雷霆隊，近期面臨嚴峻的傷兵考驗。包含禁區核心霍姆葛倫（Chet Holmgren）、後場要角傑倫·威廉斯（Jalen Williams）以及卡魯索（Alex Caruso）等多名輪換主力皆受到傷勢困擾缺陣，讓球隊在陣容靈活性與替補深度上大幅縮水，火力重擔將全面落在超級巨星吉爾傑斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander, SGA）身上。