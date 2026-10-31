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▲金城武在《天涯海角》飾演「尋古專家」阿蟲，個性熱情、心地善良且思想奇特。（圖／劇照）

▲網友熱烈討論金城武單眼皮時期的巔峰俊顏，讚嘆他帥到像AI生成的虛擬人物。（圖／劇照）

傳奇巨星金城武入行37年，性格極其低調，2017年年底拍完港片《風林火山》後據傳就隱身家鄉日本，過著恬淡的農閒生活，影迷則不時「考古」他的舊照回味男神風采，日前有網友翻出1996年上映的愛情片《天涯海角》片段，讚嘆男主角金城武單眼皮時期的巔峰俊顏，大呼「跟他演對手戲的女生都變平面了」。香港經典愛情電影《天涯海角》講述患有白血病的失意少女齊琳（陳慧琳 飾）為了尋找不告而別的船員阿德（王敏德 飾），因而聘請一名「尋古專家」阿蟲（金城武 飾）幫忙，在陪伴與尋找的過程中，阿蟲永不放棄的精神及給予的現實溫暖，讓齊琳重新燃起對生命的希望，兩人也因此擦出了愛火。一名網友在社群平台放上《天涯海角》金城武的精華片段，寫下「金城武單眼皮好帥，年輕時長這樣，越老越帥不一樣的味道」，貼文引發大批網友共鳴，「為什麼他單眼皮時期更好看了」、「比AI還帥耶」、「好愛單眼皮的他」、「那無辜的眼神」、「我就不信陳慧琳沒心動過」、「希臘雕刻般的臉」、「看完這個終於知道為什麼我媽很喜歡金城武」、「真的是膠原蛋白滿滿的！」關於金城武的近況，中國時尚雜誌《ELLE MEN睿士》2014年專訪男神，問及未來有無可能執導演筒，金城武表示，小時候想過，但現在已經打消念頭，看導演導戲覺得很佩服、很辛苦也很厲害，記者說不做導演還是可以進行創作，他回答：「對，不過如果不當演員，我也不一定會去創作，反而會做一些簡單的體力活，比如種田啊！種樹啊！養一些牛和豬。」2024年10月底，陳昇露面宣傳跨年演唱會，被問及徒弟金城武的消息，他笑著脫口：「聽朋友的朋友說，他現在在種田，他比較少和我聯絡，比較會跟阿煜（客語金曲歌王黃連煜）他們聯絡，我不太清楚，他現在可能回歸我們之前就很想做的事，種田啊、蒔花養草，我不太主動會去Call人家。」