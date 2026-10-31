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得知兒子涉賭竟是最後一人 江和樹直播哽咽喊話

九合一大選倒數27天，民眾黨台中市議員江和樹家中卻爆出風波！次子江慶偉涉嫌經營賭場，前天遭警方持搜索票逮捕後交保。江和樹今（31）日在競選活動時接獲記者電話，一度難以置信，向警方查證確認後，立即開直播向社會大眾道歉。他透露兒子一直沒接他電話，自己恐怕是家中最後一個知道的人，並隔空喊話兒子做錯事就要勇敢面對，說著說著忍不住哽咽落淚，隨即中止直播。江和樹育有3個兒子，長子江慶賢接下父親衣缽，擔任大里區立德里長。江和樹原本將次子、三子帶在身邊協助服務，但次子江慶偉對政治興趣不高，前陣子離開服務團隊。警方日前接獲情資，懷疑江慶偉涉嫌經營賭場，於29日持搜索票上門，將江男及另外2人逮捕，並移送地檢署偵辦。檢察官複訊後，認為3人涉犯賭博罪嫌，但尚無羈押必要，諭知分別以5萬至50萬元交保。江和樹今天下午接獲記者電話詢問此事時，對消息仍一無所知，隨即中斷行程趕回服務處。得知家人已低調替兒子辦理交保，卻沒告訴自己，他一度又氣又急，打電話給兒子始終無人接聽，情緒隨後從憤怒轉為擔憂，甚至害怕兒子一時想不開、做出傻事。江和樹隨後開啟直播，公開向次子喊話「阿偉，你做錯事就要去面對、要敢做敢當！我是你爸，我也有責任，你別一直煩惱、不敢面對我。」談到自己竟是最後一個得知消息的人，他忍不住鼻酸表示「聽說你開賭場，我竟然是最後一個知道。做錯事大家攏會，但我常跟你講，不能一錯再錯，你趕快出來。」江和樹透露，次子是民國88年次，從小個性比較叛逆，如今已經成年，身為長輩只能多加關心。他也強調，無論兒子犯了什麼錯，自己都不會逃避身為父親的責任。面對鏡頭，江和樹深深一鞠躬向社會大眾致歉「不管怎麼樣，他是我兒子，我要先跟社會大眾說聲對不起，我教得不好，我們會勇敢面對、我會負責，請給我一點時間，因為我真的不了解整個狀況。」他再次強調，身為父親教導無方，就應該負起責任，最後也不忘隔空叮嚀兒子「做錯事就要勇敢面對，『叫小卡賀咧』！」江和樹情緒激動、數度哽咽，隨後中止直播。台中地檢署表示，該案係29日持搜索票到台中市錦新街某大樓賭場執行搜索，當場扣得189萬餘元現金、撲克牌、籌碼等物。檢察官訊問後，認江姓、施姓、翁姓等被告涉犯《刑法》之意圖營利供給賭博場所罪嫌，分別諭知具保5至50萬元不等。