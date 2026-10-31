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▲邁入第24屆的台灣咖啡節，今日以手沖咖啡儀式揭開序幕，與會貴賓並當場細品最甘醇咖啡，（圖／記者金武攝，2026.10.31)

▲台灣咖啡節今天在雲林古坑綠色隧道登場，縣府邀請全國民眾走訪， 細品最好的咖啡與文化。（圖／主辦單位提供）

▲開幕首日即湧現熱絡人潮，打卡拍照與集章好禮瞬間秒殺。（圖／記者金武鳳攝，2026.10.31)

2026台灣咖啡節今天在雲林古坑綠色隧道登場，集結國內外170個咖啡及特色品牌，邀請日本、印尼、越南業者參與，並串聯台中、南投、彰化、雲林及嘉義五縣市店家，推出「中台灣咖啡地圖」，透過數位集章引導民眾走訪咖啡館與產地，將活動延伸為跨縣市旅遊體驗。邁入第24屆的台灣咖啡節，今年以「咖了 for world」為主題。雲林縣長張麗善今天與立委張嘉郡、國際來賓及咖啡業者，以手沖咖啡儀式揭開序幕，盼透過不同產區的風味與技術交流，拓展在地咖啡產業的國際合作機會。張麗善表示，古坑咖啡的發展與地方災後重建密切相關。921地震重創草嶺地區，當年地方面臨道路坍方、土石流等困境，逐步透過交通重建及咖啡產業推廣，尋找經濟復甦契機。多年來，咖啡農與莊園業者持續精進栽培、採收、後製、烘焙及沖煮技術，累積產地特色，也在國內外評鑑獲得肯定。今年活動增加國際交流內容，印尼駐台北代表處代表艾吏福出席，現場引進印尼咖啡、食品及文化展演；日本群馬縣友好代表團也到訪交流，另有日本拉花冠軍馬場健太帶來拿鐵藝術展演。越南咖啡業者則透過民間合作，分享友善永續栽培經驗及特色生態茶飲。在地品牌方面，包括老吳咖啡莊園、郭亮志咖啡莊園、古坑鄉農會、花囍田咖啡莊園、皇庭咖啡莊園等參與，讓民眾一次認識不同莊園的咖啡風味與產地故事。縣府表示，今年除古坑活動現場，也整合五縣市特色咖啡店家推出「中台灣咖啡地圖」，民眾可參與數位集章，循著咖啡香探訪各地店家及周邊景點，讓咖啡消費與產地觀光相互串聯，增加店家交流及旅遊機會。活動分兩個周末舉行，規畫四大主題日，今天為「爵醒音樂咖」，11月1日推出「風格野營咖」，11月7日為「重機騎聚咖」，11月8日則以「親子萌寵咖」接棒，結合音樂、戶外休閒、重機與親子互動等多元活動。開幕首日即湧現熱絡人潮，打卡拍照與集章好禮瞬間秒殺。縣府誠摯邀請全國民眾走訪古坑綠色隧道，品嚐台灣與世界各地的特色咖啡，跟著「咖了 for world」，從雲林出發，與世界喝一杯好咖啡。