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鍾瑶、宋柏緯今（31）日出席「野草計畫5.0」頒獎典禮，兩人首次參與劇本評選，從演員角度挑選最想演出的故事。日前才在第61屆金鐘獎化身限定女團成員的鍾瑶，也首度回應表演被質疑對嘴，透露當天麥克風確實有開，約有2至3成聲音來自現場；宋柏緯則因身形明顯變瘦，被眾人追問感情與婚姻進度，面對連番催婚，他急忙回應：「事業未成呢！」鍾瑶日前與郭雪芙、小薰等人登上金鐘獎舞台，組成限定女團唱跳，演出《影后》片尾曲〈Hey Girl〉及蔡依林〈怪美的〉，跨界表現掀起熱烈討論。她坦言，對演員而言，最困難的挑戰就是邊唱邊跳，為此特別接受訓練。面對部分網友質疑演出全程對嘴，鍾瑶澄清：「其實我們現場有開二、三十趴左右的麥克風，所以一部分聲音是現場的，一部分是預錄好的，以防出現意外事故。」她表示，老師也教導她們如何分配體力，如果部分音域真的唱不上去，不必勉強，在多人合唱時可以適度「偷懶」，確保整體演出完整。至於女團的C位如何分配，鍾瑶表示每個人的位置相當平均，也要配合導播的鏡頭安排。擁有女團經驗的郭雪芙會協助大家調整走位、尋找鏡頭，小薰則提供耳機等器材支援。被問到未來是否願意再組女團，她爽快回答：「好啊！」若有尾牙邀約，她也笑說一次請到所有成員，價碼應該不低。鍾瑶當天的造型同樣引起討論，她透露每位成員都有各自的造型師，大家先設定方向後再一起調整，希望呈現不同以往的突破。被問到是否在舞台上互相比辣，她笑說：「我辣不過她們，我只有露肚臍和大腿而已，她們都露得很性感。」不過宋柏緯力挺她的造型，大讚整場表演相當精彩。宋柏緯近期身形明顯變瘦，他透露自從去年拍完電影後便開始規律運動，感情生活也一直過得不錯。然而當現場媒體追問是否準備結婚，他立刻笑回：「沒有那麼快吧！」接著又遭追問是不是已經有結婚念頭，他無奈表示沒有特別想，更反問：「為什麼你們都要想？」鍾瑶在一旁替他緩頰，直言：「現在不結婚也可以啊！」不過話題繞了一圈又回到宋柏緯身上，被問及是否計畫求婚，他先深吸一口氣，再回答：「我覺得我們先好好吸氣，事業未成呢。」至於家人是否催婚，他表示家中長輩完全不會施壓，目前仍享受「自由自在」的狀態。「野草計畫5.0」今年收到超過200件電影、影集及AI創意影片作品，最終選出18組作品入圍。首次參與評選的宋柏緯與鍾瑶，在選擇作品時也陷入兩難，既要考慮劇本是否好看，又忍不住被自己想演的角色吸引。鍾瑶表示，從製作端重新觀看劇本，讓她發現不少過去未曾注意的盲點，有些故事雖寫得漂亮，角色設定卻不夠完整。宋柏緯則說，聽完創作者親自分享生命經驗後，許多作品都獲得加分，也讓他重新思考，越簡單、純粹的故事，有時反而更有力量。