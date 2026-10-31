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戶外教育如何從景點參訪，走向對地方的深入理解？「深度學旅：地方就是最好的教室」論壇暨成果發表會，今天在逢甲大學圖書館登場，邀集教育、旅遊及地方創生工作者，探討如何將地方文化、產業、環境與人物故事轉化為學習內容，讓孩子透過觀察、提問與互動，認識課本之外的真實世界。活動由經濟部商業發展署指導，人人創學文化有限公司與逢甲大學文化與社會創新碩士學位學程共同主辦，從地方知識轉譯、永續旅遊及學旅設計等面向，分享教育與地方連結的實踐經驗。論壇由逢甲大學文化與社會創新碩士學位學程副教授徐偉傑引言，島內散步共同創辦人魏兆廷以「地方知識轉譯與商業模式」為題，解析如何將地方累積的知識與故事，轉化為具有深度的文化體驗；島島永續柑仔店創辦人林家緯則分享馬祖經驗，探討永續旅遊如何與地方共同發展。人人創學創辦人黃宜芸與總監謝易修，分享十年來從教育創新走向學旅設計的歷程。黃宜芸表示，她自2015年經營課後教育機構起，便嘗試結合素養課程與戶外教育，希望讓學習走進真實生活，經多年實踐，逐步發展出「深度學旅」模式。謝易修指出，深度學旅從教育目的出發，透過地方議題、真實場域及在地人物，引導孩子觀察、提問、互動與反思。地方能提供課本之外的學習情境，旅行融入教育設計後，也能讓參與者進一步理解當地的人、文化、產業與環境。兩人共同撰寫的新書《深度學旅：地方就是最好的教室》也在活動中發表，集結多年教育現場與學旅實踐經驗，分享如何從生活及地方尋找議題、規畫學習內容，作為戶外教育與學旅設計的參考。人人創學表示，盼透過論壇及成果分享，促成教育、觀光、地方創生與大學之間的交流，開拓更多元的戶外學習方式，讓孩子在走訪地方的過程中認識土地、理解社會，深化與生活環境的連結。