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▲沈伯洋「洋流號」車掃前進台北市中正、萬華區。（圖／記者朱永強攝）

▲沈伯洋「洋流號」車掃前進台北市中正、萬華區。（圖／記者朱永強攝）

▲沈伯洋「洋流號」車掃前進台北市中正、萬華區。（圖／記者朱永強攝）

▲沈伯洋「洋流號」車掃前進台北市中正、萬華區。（圖／記者朱永強攝）

台北市長選戰首場電視辯論會今（31）日下午落幕後，民進黨候選人沈伯洋傍晚接續展開「台北大洋流」車隊掃街，行程鎖定中山、萬華兩區。化身「勇者欣梅爾」的沈伯洋在會前受訪時表示，欣梅爾這個角色，是一個勇氣象徵，由於下午有活動，加上今天又是萬聖節，所以選擇這樣的角色扮演。沈伯洋晚間展開「台北大洋流」車隊掃街，行程鎖定中山、萬華兩區，車隊下午5時30分自南福宮出發，由沈伯洋搭乘「洋流號」沿途行經4處加油站，晚間7時40分左右抵達龍山寺，接著舉行市政開講。沈伯洋在南福宮受訪時分享穿著，「今天我們是勇者欣梅爾」，欣梅爾這個角色，是一個勇氣的象徵，他剛剛也有講過，「套一句欣梅爾的話，覺得這樣比較帥啦！舉手之勞而已」；他提到，由於下午有活動，加上今天又是萬聖節，所以選擇這樣的角色扮演。對於這次車掃的小彩蛋，包含防彈玻璃加裝燈條，還有很多民眾排隊領取彩虹飄帶，沈伯洋說，下午就有不同的飄帶，希望蠻多人都可以拿到；再來，上次玻璃被大家反映，從外面往裡面看，其實看不太清楚，所以這次用加裝燈條的方式，讓車子經過時，大家能更清楚看到他們在車上的表情。