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▲《名偵探柯南》TV動畫播放30週年紀念展， 11月1日起移師高雄夢時代。（圖／記者陳美嘉攝，2026.10.31）

備受粉絲期待的《名偵探柯南》TV動畫播放30週年紀念展， 11月1日起移師高雄夢時代。展覽延續日本官方展覽以「TV動畫製作」為核心的策展概念，將帶領粉絲深入《名偵探柯南》30年來的動畫幕後世界，從企劃、設定、線稿、上色、角色動態到聲音製作，讓粉絲一步步跟著動畫動畫製作的角度重新認識陪伴大家走過30年的經典作品。展區從最初的企劃構思、靈魂角色設定、手繪美術線稿、精密色彩上色，一路到數位動畫合成與聲優配音，完整呈現一部經典動畫背後的誕生軌跡。讓粉絲能親眼見證工藤新一、江戶川柯南、怪盜基德以及黑衣組織等經典角色，如何在畫師與製作團隊的妙筆之下栩栩如生。走過動畫製作幕後，將帶領粉絲回到最熟悉、最令人心動的經典名場面展區，30年來，《名偵探柯南》從經典案件到人氣角色的重要時刻，一起踏入時光隧道，在熟悉的畫面中尋找屬於自己的「柯南回憶」。高雄站更規劃全新入場禮，經典畫面化身為收藏卡，粉絲不要錯過。除了精采的展覽內容，周邊販售區更是粉絲不容錯過的重點。除了必收藏的「30週年限定畫冊」外，先前引發極高討論度的「賽璐珞風格」與「夢幻水彩色調」周邊，包含明信片組、壓克力立牌、資料夾等人氣商品也通通有。更驚喜的是，日本仙台巡迴站首賣的最新周邊，原畫胸章、明信片組等，於高雄站同步登場。展覽也推出了兼具趣味與實用性的生活提案商品，如充滿幽默巧思的「犯人主題襪」等。場外還有充滿驚喜的「主題輕食區」，現場除了推出多款繽紛特調飲品外，更精心打造充滿法式浪漫氛圍的「角色主題馬卡龍」，將經典角色意象與精緻甜點相結合，好看又好吃。