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台北市長辯論會變健身課！高雄人聽關鍵字狂深蹲笑翻

高雄人自備瑜珈墊樹下集合 兩小時辯論變燃脂訓練

▲蔣萬安（左）、沈伯洋（右）辯論交鋒，意外成為高雄民眾的健身素材。（圖／記者朱永強攝）

台北市長選舉辯論會今（31）日登場，蔣萬安與沈伯洋在台上交鋒，沒想到最忙的觀眾竟遠在高雄！有網友發起「贅詞健身房」活動，號召民眾觀看直播，只要聽到「其實」、「即刻」、「高度重視」等指定詞彙，就要完成波比跳、弓箭步或深蹲；若出現「輝達」、「大巨蛋」、「松山機場」等關鍵字，動作還要加倍，讓原本坐著看辯論的活動變成體能挑戰，現場民眾做到大腿發抖，逗趣畫面也在網路上吸引3.3萬人按讚。一名健身教練在Threads發起免費露天運動活動，地點選在高雄凹子底森林公園，邀請民眾一邊觀看台北市長辯論直播，一邊依照候選人發言完成指定動作。遊戲將波比跳1次、弓箭步2次、深蹲3次設定為1單位，聽到「其實、包括、即刻、即時、積極、中央、高度關注、高度重視、市民朋友、專案小組」等詞，就要完成1單位動作；若出現「輝達」、「牛奶」、「生生有鮮奶」、「大巨蛋」或「松山機場」，則直接加倍，挑戰強度瞬間升高。主辦方還設計了趣味退場台詞，若做到腿軟想放棄，必須大喊「市長我聽不下去了！」；成功撐完整場的人，則能喊出「我竟然聽完了！」參加者也被提醒，要依照自身健康與體能狀況評估，別勉強挑戰。辯論會從中午12時進行至下午2時，高雄民眾也帶著瑜珈墊到公園樹蔭下集合。隨著蔣萬安、沈伯洋輪流發言，關鍵字一出，現場便有人開始深蹲、波比跳及弓箭步，運動與歡笑聲交錯，氣氛相當熱鬧。活動畫面在Threads曝光後，網友們紛紛留言笑喊，「這活動太好笑」、「每個殺不死我的贅詞只會讓我更強大」、「高雄人在跟台北辯論會深度連結，真的很健康，但是強度很大，一不小心就會變斯巴達訓練了」、「整場辯論會完大家都鐵腿」、「比上教練課有用」。還有參與者分享，辯論過程中曾遇到贅詞連續出現，短時間內就得完成兩輪、每輪24下深蹲，直呼：「有一段贅詞連發，連續兩次24下深蹲真的累死！目前大腿已炸！」除了凹子底公園的健身挑戰，網路上還出現不同玩法。有網友分成兩隊設計喝酒遊戲，其中一組聽到沈伯洋發出「呵呵呵」或說出二次元相關詞彙就喝一口；另一組則鎖定蔣萬安，只要聽到「其實」、「包括」、「即刻」等詞就要喝酒，莫名變成今日有趣的小活動。