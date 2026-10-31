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沈伯洋批「SOP掌握不清」 蔣萬安這樣回

沈伯洋轟差別待遇！蔣萬安：成淵國中案早解約追究

沈伯洋追打寶林茶室缺席會議！蔣萬安反嗆：毒油案蓋牌護航

台北市長蔣萬安在今年初宣布，從9月開始，台北市的公私立小學營養午餐全面免費，沒想到才剛推沒多久，不少學校就陸續傳出有學生吃了身體不適送醫，引發食安疑慮。而這議題也成了對手、民進黨台北市長候選人沈伯洋的辯論攻防重點之一，今（31）日在台北市長辯論會上開嗆蔣萬安，對營養午餐的SOP掌握不足，為何只視察金華國中，而沒關心成淵國中？到底標準在哪裡。對此，蔣萬安表示，不管哪個學校，市府都即刻啟動備援機制，給予學生、家長關懷和法律的支援，這就是他的態度。針對營養午餐等食安議題，蔣萬安、沈伯洋在辯論會上屢次交鋒。一開始，沈伯洋就承諾，若他當選就會馬上改善營養午餐，包括「三規一章」怎麼做、如何結合食農的教育，因此上任後，會請議會通過台北自己的條例，讓營養隨著物價來做調整。同時，也會取消廚餘秤重，讓第一線教師不再做無謂的行政，並質疑蔣萬安高喊「免費口號」，但追加預算後，營養午餐招標卻頻頻流標，有些學校險些斷炊，「你對於這個SOP這件事情掌握的感覺不是那麼地清楚。」蔣萬安火力全開表示，「免費不是等於品質打折」，就是維持原本的招標方式，透過午餐供應委員會來進行把關，而且台北市的補助是全國最高，「連你同黨的黃偉哲市長也都願意跟進，這是一個正確的方向。」但現在你卻為了選舉反對這項政策，刻意散播不實謠言，說金華國中在內很多學校是大規模的食物中毒，但是事實證明，事後的檢查都完全合格，你傷害到了多少的學生、孩子、家長、校方、老師，你連一句道歉都不願意。針對金華國中營養午餐食安爭議，沈伯洋表示，他沒有是食物中毒，第一時間說的是，希望趕快檢驗。沒有人否定免費營養午餐，而是要用怎樣的一個好制度，讓這件事執行得更好、品質可以維持。金華國中出事後，你馬上就趕到現場，但成淵國中部驗出金黃色葡萄球菌，有96名學生受害，但你卻沒有前往？你心中的標準到底是什麼？蔣萬安強調，「身為市長，我最重要的就是為食安把關」。所以不管是哪一學校，成淵國中這個個案，市府也即刻跟業者解約，啟動備援機制，而且給予所有學生、家長關懷以及法律的支援，這就是他的態度。「你一再強調重視孩子的營養，但是申論時，你把三章一Q講成三規一章」，請問是真的關心？還是選舉到了才來關心？連這種最基本的概念都不了解，這是中央早規定的法案。「我們一直走來，始終如一，各項政策也會不斷地精進，一定把食安做最嚴格把關。」面對蔣萬安的回應，沈伯洋反嗆「沒回答問題」，你說要勇於突破，那再回到過去，你會勇敢在寶林茶室出事第一時間就出席會議嗎？把缺席會議的理由說清楚。蔣萬安說，當時事發第一時間，市府同仁就採集生物跡證，成了後續起訴中非常重要的依據，讓寶林跑不了，讓後續家屬都能獲得賠償。那時，他也連續六天親自開記者會，公開跟所有的市民來報告調查的進度，以及後續追蹤狀況。另外，蔣萬安也指出，北市府增加33名稽查人力，率全國之先成立了「食因性疾病的檢驗組」，第一個地方政府將「邦克列酸」納入篩檢的項目。市府團隊面對食安的問題不逃避，我們的勇氣就是面對它、公開透明。倒是沈伯洋委員你和民進黨政府是如何面對食安毒油問題？蓋牌、掩護、護航，而且不公開。到現在民眾吃下了多少毒油，不知道，你不回答。今天這個毒油造成多少的風險？到底苯駢芘生成的原因是什麼？等到現在沒有一個清楚的答案。