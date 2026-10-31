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日本神奈川縣秦野市當局證實，一頭日前在當地被捕獲並野放深山的野熊，因再度返回人類活動區域，於今（31）日清晨二次落網。考量該熊頻繁出沒於民宅附近且具極高安全威脅，市政府已依法對其實施「安樂死」，並將遺體移交縣府後續處理。綜合日媒報導，秦野市政府表示，弘法山周邊區域本月以來接獲多起民眾目擊野熊出沒的報告。市府隨後採取行動，於20日上午成功捕獲一頭野熊，並在對其進行標記後帶往深山放生。然而，這頭野熊隨後被確認再度折返公園周邊區域。30日晚間，市府架設的感應攝影機捕捉到野熊的身影；市府人員於31日清晨前往公園檢查預先設置的陷阱籠時，確認野熊已再度入籠落網。市府比對第一次放生時於熊耳上標記的記號，證實二次落網的正是同一頭野熊。針對未採取二次野放而選擇執行安樂死，秦野市當局說明，由於該野熊屢次出現的區域緊鄰住宅區，對周邊居民的生命安全構成高度威脅，經評估風險後決定進行人道處決。先前為防範熊害而實施預防性封閉的登山步道，市府宣布將於11月3日起重新對外開放。為確保遊客與市民安全，當局強調未來仍會持續透過感應攝影機，對公園及周邊山區進行密切監控與調查。