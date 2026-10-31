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TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王今（31）日在新莊體育館迎來主場開幕戰，也是洋將湯瑪士（Thomas Welsh）回歸國王後的例行賽首秀。然而，因久未進行正式比賽且未參加季前熱身賽，湯瑪士在進攻端表現相對客氣，全場出賽25分鐘只拿4分，雖然抓下9籃板還是未能拯救國王，最終球隊以81：89不敵桃園台啤永豐雲豹，吞下新賽季首敗。身為新北國王本季備受期待的洋將戰力，湯瑪士回鍋的首場比賽半場僅拿4分、5籃板。全場打完，湯瑪士交出4分、9籃板的數據，進攻參與度低，還在努力找回球感與比賽節奏。賽後談到這場久違的回歸首秀，湯瑪士表示，能重新穿上新北國王的戰袍感覺非常特別且意義重大，但他同時指出了團隊本場比賽的致命傷：「這場比賽我們團隊發生了過多的失誤，接下來我們必須設法將好的防守專注度保持並延續整場48分鐘，才能拿下比賽。」對於湯瑪士略顯沉寂的首秀表現，國王主帥洪志善在賽後記者會上坦言：「湯瑪士真的已經很久沒有進行這種高強度的正式比賽了，而且他沒有打熱身賽，第一場就是直接面對強度的正式聯賽，很多戰術細節、團隊默契與體能狀態，球隊跟他都還處於磨合階段。」洪志善強調，球團對湯瑪士的能力非常有信心，接下來會透過影片分析與實戰檢討，一步步協助他調整到最佳狀況。此役國王雖在第三節由克雷格與替補出發的肯刀爾聯手帶頭飆分，單節轟下31分將落後縮小，末節倒數3分鐘更由林書緯切入將分差拉近至8分差。末節外線手感急凍，單節三分球10投全數落空，加上雲豹高錦瑋與米勒在關鍵時刻命中高難度得分，最終國王反撲無功而返。