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▲金城武在90年代剛出道時，明顯就是單眼皮帥哥，有時則會「一單一雙」。（圖／豆瓣網）

▲有網友為金城武的「雙眼皮之謎」解套，認為人本來就會因為成長，面部出現些微改變，從單眼皮自然地變雙眼皮也不無可能。（圖／路透社）

影壇男神、萬人迷金城武擁有如希臘浮雕般的英俊五官輪廓，早已經被公認是「帥哥」的代名詞，不過不是沒有人懷疑過金城武曾經「進廠維修」，尤其他經歷了單眼皮到雙眼皮的面相變化，讓金城武有沒有割過雙眼皮被戲稱為都市傳說，對此，經紀人間接回應過，指出金城武對微整形「完全沒興趣」，認為自然就好，本人也認為寧願把錢和心力花在更有意義的事情上。金城武在90年代剛出道時，明顯就是單眼皮帥哥，有時則會「一單一雙」，如電影《報告班長3》或《重慶森林》裡的樣貌，然而，觀察98年至2000年後推出的影視作品，如日劇《神啊！請多給我一點時間》中，金城武的雙眼皮逐漸成形。甚至還有觀察入微的網友，發現金城武不只眼皮有變化，連上眼瞼也從厚變薄，以及眉、眼距離變近等，因此猜測男神有動過微整形，但另一派說法則替金城武解套，認為人本來就會因為成長，面部出現些微改變，從單眼皮自然地變雙眼皮也不無可能。金城武2013年6月赴巴黎拍廣告，當時他即將滿40歲，盡顯熟男魅力，不過有些聲音則感嘆男神的外表也不敵歲月摧殘，狀態有些老化、滄桑及大叔感，對於外界的褒貶，依照金城武的個性肯定不在意，他早前受訪時說：「如果花時間及精神在長相之上，我覺得倒不如用功夫去貢獻社會。」此外，金城武的經紀人姚宜君也笑著回應網路輿論：「不同年齡本來就要有不同的狀態，總不能要求他（金城武）永遠停留在20歲，他有固定用保養品，平時也會做戶外運動，但是為了健康，不是為身材。」至於演藝圈不少明星選擇微整形，讓自己保持在「凍齡」的最佳狀態，姚宜君強調：「金城武完全沒興趣，他覺得自然就好。」金城武當時也難得透過經紀公司表示：「與其花心力以及金錢只為了獲得他人對外表的讚美，不如用在對社會大眾更有意義的事情上。」