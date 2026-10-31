「你接下來要發財了。還記得你在那支該死的洋基爛隊（that fucking Yankees）的時候嗎？」

釀酒人後援投手梅吉爾（Trevor Megill）近日透露，墨菲打算跟洋基所有相關人員道歉，「他本人真的感到非常抱歉。」

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釀酒人主帥失控言論 意外引發關注

你接下來要發財了。還記得你在那支該死的洋基爛隊（that fucking Yankees）的時候嗎？那邊每個人都只想到他們自己，你給我牢牢記住。

鮑爾斯曾短暫效力洋基 2023年被交易到釀酒人

他（墨菲總教練）大概會向凱許曼（Brian Cashman，洋基隊總經理）以及對方所有的相關人員道歉。他本人真的感到非常抱歉。

外媒評論：可能激勵洋基打更好

剛奪下MLB世界大賽冠軍的密爾瓦基釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy），奪冠當下跟隊友鮑爾斯（Jake Bauers）慶祝時，失控說出，意外被現場麥克風收錄，引發外界關注。釀酒人世界大賽第5戰奪冠後，主帥墨菲衝到場上，與隊友們慶祝，對前來遞交最後一顆勝利球的鮑爾斯說道：「雖然這番話本意是為了鼓勵從洋基轉隊而來就獲得眾多出賽機會、並打出身價的鮑爾斯，但兩人私下談話聲音，卻被現場麥克風收錄並在網路上瘋傳，引發相當大的波瀾，被視為「侮辱性言論」。現年28歲的鮑爾斯，2018年在光芒登上大聯盟，生涯早年都沒有打出成績，2023年短暫轉戰洋基，單季貢獻84場出賽，繳出打擊率2成02、12轟與30分打點成績，該年球季結束後，鮑爾斯被交易到釀酒人，隨即站穩先發，今年不僅隨隊拿到世界大賽冠軍，還獲選為國聯冠軍賽MVP。世界大賽G5中成功關門的釀酒人牛棚大將梅吉爾，稍早登上Podcast節目《Pat McAfee Show》時證實此事，隨後透露：「美國媒體《FirstSportz》報導則指出：「墨菲恐怕沒想到這段對話會傳得如此沸沸揚揚。話雖如此，他的這番話或許會激勵洋基新球季打出更好表現。」無論如何，這起牽連洋基隊的意外「失言風波」，看來將以這位世界冠軍教頭的道歉劃下句點。