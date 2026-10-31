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《華爾街日報》30日報導，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳遭中國女間諜黃樂（Alice Huang）鎖定，而黃樂曾擔任新加坡資料中心業者「Megaspeed」的高階主管，新加坡政府曾經調查黃樂與中國的關係，並為此表達擔憂。對此，新加坡內政部今（31）日發表聲明否認，澄清從未針對黃樂與中國的關係展開調查，也從未對於黃樂和黃仁勳之間的關係表達擔憂。新加坡內政部表示，《華爾街日報》的報導引述消息人士說法，稱新加坡官員曾對黃樂與黃仁勳之間的密切關係，以及她涉嫌為中國情報機構提供情報表示擔憂，並曾經出手調查她與中國的關係。 新加坡內政部強調，「我們要明確澄清，新加坡政府及官員都沒有這麼說過，也從未針對黃樂展開這類調查」。新加坡內政部還表示，《華爾街日報》曾致函新加坡政府提出相關詢問，新加坡當局也於10月30日答覆，答覆中完全沒有提到黃樂，也未提及黃樂與黃仁勳或中國情報部門之間的關係，更未對此表示關切或稱在進行任何調查。新加坡警方回覆《華爾街日報》時僅證實針對「Megaspeed」的調查仍在進行，但表明現階段無法進一步置評。新加坡警方在回覆也已指出，新加坡不會執行其他國家單方面實施的出口管制，但也不容許企業利用與新加坡的關係，來規避或違反其他國家的出口管制。若有違反新加坡法律、涉及欺詐或不誠實行為的企業和個人，新加坡當局都將堅決採取行動。對於中國女間諜報導的相關指控，輝達發言人及黃仁勳本人都澄清，與黃樂的互動屬於正常商業往來，並無特殊之處，也不涉及輝達的商業機密，或是任何國家安全資訊。黃仁勳也強調公司已針對交付「Megaspeed」的晶片展開全方位清查，確認並沒有遭非法轉運至中國。