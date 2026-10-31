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蔣家煌「貨車迷因梗」拍競選廣告！一天吸破178萬人朝聖爆紅

蔣家煌坐在馬路中央直接開講，每次後方就會有一輛貨車往前開，但快要撞到他的時候，影片就會立刻換場景

「貨車迷因梗」是什麼？頑童瘦子、大淵直播創造出來的

瘦子看到大淵坐在貨車車頭前，因為畫面角度，誤以為大淵身處危險的馬路中央，於是很緊張說：「小心！你後面有車！」

結果大淵聽完之後笑著說：「我知道，我在打工啦！」瘦子才恍然大悟自己誤會回應：「嚇我一跳，我以為你在路中間。」

超有創意的競選廣告！現任屏東縣議員蔣家煌從政經驗豐富，今年持續要來爭取連任，最近他釋出一支新的競選影片，是要和「屏東市市民代表吳漢霖」邀請大家來參加總部成立晚會，結果影片中蔣家煌直接坐在馬路中央開講，後面一輛廣告車就這樣行駛過來準備撞上，讓人聯想到頑童成員瘦子跟大淵創造出來的「你後面有車梗」，被不少選民表示：「笑翻了，這肯定有00後的人在指導。」影片不到一天已經突破178萬人觀看。蔣家煌日前和吳漢霖一起拍攝競選廣告，影片中可以看到，，直到最後一幕蔣家煌把「聯合競選總部成立大會」的資訊說明完畢，這時才把椅子拿開走掉，車子這次終於能順利開過去，影片最後蔣家煌甚至坐在車上，拿著宣傳單感謝大家，讓司機驚呆表示：「阿你怎麼在車上？」影片才公布不到一天，觀看數衝破178萬，不少網友都表示：、「滿地AI的時代還有匠人手搓特效」、「超有誠意的競選廣告啊！也很有創意，大玩你後面有車的迷因梗。」然而蔣家煌的競選廣告其實玩弄的梗就是2025年「你後面有車」爆紅的網路迷因，源自嘻哈團體頑童成員瘦子和大淵的直播互動，當時瘦子要跟大淵進行IG直播連線，瘦子因為當下真實又帶點天然呆的驚嚇反應，讓4000多名觀眾全部笑翻，片段立刻在網路上瘋傳變成爆紅的迷因梗，甚至還有公車司機將直播畫面印在車門寫著：「後面可能有車，下車注意後方來車。瘦子」當成安全警語，也是引起廣大迴響。