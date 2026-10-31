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▲除了豐盛的辦桌佳餚，活動現場更安排雙主廚阿華師與阿龍師親自說菜。（圖／記者陳美嘉翻攝）

年終聚餐旺季即將到來，高雄翰品酒店今(31)日中午舉辦「翰你搶先呷尾牙」限定活動，提前為歲末宴席揭開序幕。現場賓客齊聚一堂，共享澎湃台式辦桌料理，搭配住宿券等好禮抽獎，讓宴會廳洋溢著熱鬧歡聚的氣氛。活動特別邀請知名美食節目主持人陳鴻、資深媒體人暨美食作家吳恩文，以及人氣日籍YouTuber「我是Mana」共襄盛舉。除了豐盛的辦桌佳餚，活動現場更安排雙主廚阿華師與阿龍師親自說菜，分享高雄在地食材的特色與料理巧思，帶領賓客認識一道道經典手路菜背後的用心。知名美食節目主持人陳鴻更熱情獻唱，以歌聲為宴席增添歡樂氣氛，讓賓客在品味佳餚之餘，也感受到傳統辦桌熱鬧歡騰的人情味。此次宴席由雙主廚攜手呈現十道澎湃料理，從鮮美海味到經典台式大菜，將高雄在地食材融入傳統手路菜。高雄翰品酒店表示，希望透過「翰你搶先呷尾牙」，讓更多民眾感受台式辦桌的魅力。無論是企業犒賞員工、同事好友聚會，或親友團圓，一桌豐盛料理不僅凝聚情感，也承載著分享與祝福，期盼將台灣傳統宴席的人情味延續至更多歡聚時刻。隨著年終聚餐需求升溫，高雄翰品酒店將自11月1日起推出「豐歲慶團圓・迎春展鴻圖」2026-2027尾牙春酒專案，活動期間至2027年3月31日止。中式宴席每桌10位，提供9,800元至15,800元多元餐價，搭配席間果汁無限暢飲、電子迎賓海報、藝術桌花等宴席服務，指定餐價另享贈飲優惠，讓企業依照聚餐需求與預算安排年終犒賞及新春歡聚。相關專案詳情及訂席服務請洽高雄翰品酒店。