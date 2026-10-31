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▲縮短台中與彰化車程的「大肚和美橋」今天通車。（圖／彰化縣政府提供，2026.10.31）

盧秀燕酸沈伯洋「幕僚沒準備好」 都更議題也卡關？

台北市長候選人電視辯論會今（31）日登場，國民黨台北市長蔣萬安與民進黨候選人沈伯洋正面交鋒。身兼蔣萬安競選總部主委的台中市長盧秀燕，會後大讚蔣萬安表現「明顯勝出」，稱許他全程專注、自信，展現對市政的嫻熟與治理能力；她也酸沈伯洋似乎有些緊張，甚至懷疑幕僚沒有準備充分，連台北市重要的都更議題都顯得束手無策，才會不斷強調要「全力陪伴」。辯論會交叉詰問環節中，蔣萬安詢問台北市老舊住宅長年無法推動都更的原因。沈伯洋表示，都更需要陪伴，不能只看核定數量，更應重視實際動工與完工情況，並提出增加公部門人力、擴大整宅基金20%等主張。蔣萬安隨即反擊，批評沈伯洋「不了解市政，非常不熟悉」，更直言根本是「已讀亂回」。台中市長盧秀燕今天下午與彰化縣長王惠美共同出席「大肚和美橋」通車典禮，媒體詢問她對蔣萬安辯論表現的看法，她秒回「明顯勝出」。盧秀燕表示，自己全程收看辯論，蔣萬安始終專注、自信，臉上也帶著微笑，讓她感受到蔣萬安對市政的熟悉，以及過去4年的治理成果。盧秀燕接著表示，這場辯論有一點讓她相當意外，就是沈伯洋看起來有些緊張，部分內容似乎也沒準備充分，讓她不禁懷疑幕僚是否沒幫忙做好準備。她更點名，都更是台北市重要、基本的市政議題，沈伯洋談到相關問題時，似乎顯得束手無策，因此才會提出要「全力陪伴」的說法。盧秀燕透露，辯論結束後她傳訊息給蔣萬安，除了恭喜表現成功、明顯勝出，也特別提醒他「勝不驕，要繼續努力」。她強調，台北市長選戰仍不好打，距離投票日只剩最後20多天，蔣萬安仍要保持謙虛，持續爭取市民支持，才能迎向最後勝選。至於蔣萬安辯論前兩天暫停所有行程、專心休息，盧秀燕認為總幹事羅智強的這項安排相當正確，讓蔣萬安有時間把感冒養好，因此今天登場時看起來容光煥發、準備充分，整體表現相當精彩。她再次強調，最讓她滿意的，就是蔣萬安全程展現自信的微笑，對市政嫻熟、治理有方，也相信市民能看見他的努力。