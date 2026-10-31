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TPBL高雄全家海神今（31）日迎來新賽季主場開幕戰，在高雄巨蛋迎戰臺北台新戰神。比賽剛過7秒，海神新科狀元賀丹就上演一記石破天驚的單手戰斧隔空暴扣，直接撕裂戰神防線並強行隔扣雷蒙恩。這記「進算加罰」的隔扣美技瞬間炸裂主場，但也因為他單腳落地的動作，讓不少球迷替賀丹捏了一把冷汗：「運氣不好真的會變J-Dub……」近期雖受到鼻骨傷勢困擾、必須戴著「面具」出賽，但賀丹的勁爆體能與切入破壞力絲毫不減。比賽開跳球後僅7秒，海神後衛蘇文儒在防守端完成漂亮抄截並迅速往前傳，讓早早跑在前面的賀丹在外圍接球後有機會直接撕裂戰神防線，連續甩開防守球員直闖禁區騰空而起，無視正面防守的雷蒙恩，直接在空中上演血脈賁張的單手戰斧「強行隔扣」雷蒙恩。這記開局僅7秒的戰斧暴扣美技，讓高雄巨蛋主場氣氛嗨到最高點。賀丹在首節上場約7分鐘、進帳6分，率領海神首節團隊合力狂轟44分，建立起44：31的13分領先優勢。不過3節結束，賀丹的得分依舊停在6分，戰神也把比分追平。賀丹這記隔扣立刻在網路上瘋傳、引爆球迷熱烈討論，雖然有許多網路都大讚他的勁爆體能，另一方面也有不少網友在看到賀丹空中對抗後單腳落地的震撼畫面替他擔心，還聯想到日前NBA奧克拉荷馬雷霆隊二哥J-Dub（Jalen Williams）在切入落地時左腳踝嚴重扭曲變形、當場遭擔架抬出場的驚悚傷情：「很帥但看起來超危險運氣不好真的會變J-Dub……」、「擔心受傷啊」、「幸好沒受傷」。雷霆二哥J-Dub本季沒打幾場比賽就遭遇嚴重的腳踝傷勢，日前已經完成手術，而球團官方也在手術完成後表示，預計會在本季例行賽結束前，再評估一次狀況，並未直接排除威廉斯復出或整季報銷的可能性。