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▲人類的淚液實際上一共有三層，而其成分各異。最裡層是黏液層、中間是水樣層(最主要)、最外層是油脂層。（圖／眼科醫師洪啟庭提供）

隨著3C產品的流行，長時間用眼下來，眼睛乾澀、痠、畏光，這些症狀都可能與乾眼症有關。藥學教授、眼科博士洪啟庭表示，乾眼症在台灣成年人的盛行率約30%；65歲以上甚至高達50%。而常使用智慧型手機與3C產品的年輕族群，也有35% 乾眼比率。任何年齡的女性，都比男性乾眼比例高，特別是在更年期之後，女性荷爾蒙改變，導致淚腺分泌減少。洪啟庭指出，人類的淚液實際上一共有三層，而其成分各異。最裡層是黏液層、中間是水樣層(最主要)、最外層是油脂層。黏液層，由結膜的杯細胞分泌黏蛋白而來，入缺乏，可使用維他命A 藥膏來保持足夠厚度與濕潤度。第二層水樣層，含有淚腺分泌出來的水、電解質、無機鹽、溶菌酶、乳鐵蛋白、免疫球蛋白。除了滋潤，也能對抗外來病原體。缺乏此層，稱為缺水型乾眼症。目前市面上絕大多數都是補充水樣層為主，其成分為水、電解質、基礎潤滑劑等，還有添加玻尿酸或甘油等吸水能力強的保濕因子，滋潤眼睛時間較長。最外層為油脂層，其脂肪乃由眼瞼的腺體分泌(圖二)，而覆蓋全角膜，保護內面兩層淚液不被蒸發。但眼瞼發炎、長期使用3C產品與待在冷氣房、眼部護理彩妝不當，將造成腺體阻塞與油脂不足(圖三)。造成這種類型，就屬於缺脂型乾眼症。不但角膜容易破皮(圖四)，嚴重者更可能出現角膜潰瘍(圖五)，輕則角膜結疤，重則有失明的可能。洪啟庭表示，各種乾眼症缺脂型者50%、混合型35%、缺水型15%。換言之，光點一般常用的人工淚液，只有15%的缺水型患者，感覺短暫舒服，其餘85% 的乾眼症病患會抱怨好像怎麼點，效果都不佳，實際上應該要補充油脂層，來預防其他淚水蒸發。洪啟庭說，目前多以口服深海魚油來治療，其藥理機轉首先是魚油中的Omega-3 不飽和脂肪酸會使分泌的油脂較稀、流動性高、不黏稠，不易發生阻塞現象。其次會代謝為抗發炎物質，抑制眼瞼緣與淚腺的慢性發炎。洪啟庭也指出，由於人體無法自行合成足夠的Omega-3，所以必須透過口服深海來攝取。那麼如何選擇呢？首先魚油濃度應該至少在80%以上，才能保攝取入足量的EPA與DHA。吸收型態以rTG型態為佳，其純度高且吸收率最好，其次為TG 型與EE 型。最後由鯷魚、沙丁魚等小型魚提取的較佳，比較沒有重金屬汙染風險。所以當乾眼症越嚴重，甚至角膜上皮都長不好時，建議可同時攝取深海魚油，減少病情惡化。但是本身原本就有凝血功能異常、心血管疾病者，應和醫師討論，確定補充何者較有效。