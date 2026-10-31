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日本AV女優拍片時，腦袋裡究竟都在想些什麼？難道真的像作品裡一樣，滿腦子都是浪漫又刺激的情節？日本AV女優御園桃（御園もも）就在X公開自己的「上班心聲」，沒想到答案跟觀眾想的完全不一樣，除了嫌攝影棚太冷、姿勢太累，還會一邊拍戲一邊想著便當好不好吃，甚至滿腦子只想趕快下班回家，讓這份超真實的工作清單引起討論，沒想到她隨後又被吐槽「給我認真工作」，乾脆再公開一份認真版，包含「下一句台詞是什麼？」、「拜託頭髮不要遮到臉」、「謝謝男優幫我把頭髮撥開」、「好想增加一點言語挑逗的詞彙量」，揭露AV拍攝現場不為人知的幕後細節。御園桃看到薩莉亞店員發文「當店員時，心裡都在想些什麼？」的貼文後，她就以「AV女優工作時都在想什麼」為題PO文，列出自己拍片時的各種內心OS，開頭就先喊「好睏」、「房間好冷」，接著隨著拍攝進行，心情也跟著大起大落，像是「這姿勢也太累了吧！這什麼鬼啊？」、「熱死了、熱死了、熱死了」、「汗汗汗汗汗」，還不忘吐槽「這又是什麼體位？」、「身體好喔痛」瘋狂抱怨工作環境。更好笑的是，御園桃連自己的喘息聲都聽到快要失去感覺，忍不住自嘲「喘到連自己在叫什麼都搞不清楚了」，還公開了超偏離當下心境的「便當好好吃✨🤩根本神級」，最後只剩一個念頭：「回家！回家！回家！回家！」一心只想打卡下班，原來AV女優跟一般上班族根本沒兩樣。沒想到，御園桃的貼文曝光後，竟然有人吐槽她「給我認真工作」，她就再度發文回應：「既然有人叫我認真工作，那就來點認真的吧！」這回她列出的清單果然專業許多，包括「下一句台詞是什麼？」、「下一個體位是什麼？」、「拜託頭髮不要遮到臉」、「攝影機在哪裡？」等，拍攝時不只得記台詞、找鏡頭，還得隨時注意自己的頭髮會不會擋住表情。除此之外，御園桃也特別感謝合作男優，像是對方主動幫忙撥開她臉上的頭髮，她會在心裡默默說聲謝謝，看到男優體力驚人，也忍不住佩服「男優的體力也太厲害了吧，謝謝你！」不過，最讓她苦惱的竟然是自己的詞彙量，坦言希望能學會更多挑逗對白，免得拍攝時突然詞窮，最後還不忘向現場工作人員致謝：「大家辛苦了，真的非常感謝！」