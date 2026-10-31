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蕭美琴回顧20年平權歷程

林月琴：性傾向不應成為受羞辱理由

第24屆臺灣同志遊行今（31）日登場，民主進步黨以「DPP甲妳／你攬牢牢」為主題舉辦開走前記者會，由副總統蕭美琴、新北市長候選人蘇巧慧、苗栗市長候選人林月琴，以及數十位黨公職共同響應，展現對性別平權與多元尊重的支持，並與現場民眾高喊「擁抱化作翅膀，讓愛自由飛翔，DPP甲妳／你攬牢牢」，陪伴每個人自在做自己。蕭美琴表示，回顧20年來台灣同志運動的歷程，從倡議同志權益到越來越多人走上街頭，每一步都是大家共同努力的成果。她強調，未來仍有許多平權工作需要持續推動，期待打造更加尊重、平等、包容的台灣，讓每個人都能自由選擇自己想要的生活。蘇巧慧指出，平權與自由民主一樣，不是爭取到一次就永久存在需要大家持續努力、細心守護。公職人員更有責任透過公共資源，為不同的生命創造實質的支持與撐出空間，讓每個人都能成為自己想要的模樣。林月琴則表示，每個人的性傾向、性別認同與生活選擇各有不同，正是多元差異成就了台灣的美好。她也提及近期同志酒吧遭搜索事件，強調任何人的身分、氣質與性傾向，都不應成為遭受羞辱的理由，期待下一代能在更自由、友善的環境中展現自己。民進黨性別平等事務部主任李晏榕表示，今年適逢第一任婦女部主任彭婉如逝世30週年，回顧1996年「女權火照夜路」活動，當時也有同志朋友默默走在婦女朋友身旁，見證台灣性別運動彼此支持的力量。她表示，「DPP甲妳／你攬牢牢」代表民進黨願意接住每一個人，無論性傾向、身分認同或曾經遭遇的歧視，都希望讓大家知道自己並不孤單。記者會最後，與會貴賓及黨公職共同以口號傳遞平權理念，並與所有遊行夥伴一同走上街頭，持續為多元、平等與包容的台灣努力。