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▲支持者出席台北大洋流活動，卻突然暈倒送醫。（圖／記者陳佩君攝）

▲支持者出席台北大洋流活動，卻突然暈倒送醫。（圖／記者陳佩君攝，2026.10.31）

民進黨台北市長候選人沈伯洋今（31）日展開「台北大洋流」車隊掃街，並在終點站「龍山寺」進行市政開講，未料，沈伯洋還在掃街時，一名在龍山寺等待的婦人疑似身體不適，突然昏倒，救護人員立刻緊急救援，送往附近的和平醫院；競辦則表示，團隊會持續與家屬保持聯繫、關心後續狀況，也感謝現場民眾即時協助。沈伯洋晚間展開「台北大洋流」車隊掃街，行程鎖定中山、萬華兩區，車隊下午5時30分自南福宮出發，由沈伯洋搭乘「洋流號」沿途行經4處加油站，預計晚間7時40分左右抵達龍山寺，接著舉行市政開講。不過，約在晚間7時左右，一名婦人在龍山寺等待沈伯洋時，疑因現場太悶熱，身體不適突然暈倒，旁邊的支持者則立刻讓出空間，幫忙散風、散熱，工作人員緊急通知救護人員到場，進行簡單治療後，將婦人架到擔架上，送至鄰近醫院。對於婦人身體不適一事，競辦表示，主辦單位安排的現場醫療志工、工作人員於第一時間協助照護，並由活動預先安排待命的救護車送往和平醫院檢查，家屬也已在旁陪伴，團隊持續與家屬保持聯繫、關心後續狀況，也感謝現場民眾即時協助。