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▲被問到為何要舉這個手牌，民眾「虎迪」說，有很多同志至今都沒辦法現身，「我覺得多一個人走出來，就是多一個曝光」。（圖／記者蘇柏銓攝）

▲民眾「虎迪」將網路上的惡意言論都穿到身上，他說這些言論就是永遠不會消失，但沒關係，「我們不要把它放在心靈裡面，這些惡意的言論始終會成為我們推動性別議題、平權議題，然後各式各種議題的能量，它會成為我們的戰袍」。（圖／記者蘇柏銓攝）

北市警萬華分局月初搜索西門町同志酒吧，執法過當引發爭議，知名作家蔡康永更為此站出來。台北市長蔣萬安今（31）日出席同志遊行，三度為此道歉，稱願在尊重司法調查前提下，最大程度公開行政調查報告。《NOWNEWS今日新聞》記者在現場詢問一名手持「警察濫權違法搜索？都2026年了還在抓同志」的民眾「虎迪」，他說有聽到蔣萬安三次聲明，但民眾的訴求都沒有被回應到，違法的警察都被輕輕放下，記了不痛不癢的申誡，希望政府可以有更多的作為。虎迪今身穿天使裝、臉畫小丑裝，在北市府前高舉「台北市CD酒吧，警察濫權違法搜索，都2026年了，還在抓同志」的手板。他說自己參加同志運動幾十年，也是今年同志遊行的志工，他想要親自走出來，「因為有很多同志至今都沒辦法現身，我覺得多一個人走出來，就是多一個曝光」。虎迪說，他在板子上也寫著1997年的常德街事件跟2004年的農安街事件，這些都是跟警察濫權有關，就是為了拿同志做績效，侵害同志、性少數的空間。虎迪說，他今天穿的服裝，是他從網路上找出非常多針對同志、性少數、女性的一些攻擊言論，甚至也有男性受壓迫的父權言論等，他想告訴大家，這些言論就是永遠不會消失，只能盡量讓它減少，但是它會一直存在，「存在沒關係，我們不要把它放在心靈裡面，這些惡意的言論始終會成為我們推動性別議題、平權議題，然後各式各種議題的能量，它會成為我們的戰袍這樣子」。蔣萬安今下午4時30分抵達同志遊行會場，被問到路上許多民眾對搜索同志酒吧執法爭議不滿而抗議，他三度道歉，稱對警察執法過程不當言行，表達嚴正立場也即刻懲處，將來也會持續推動各項性平尊重、友善的政策。不過北市警事發後曾多次說謊，先是稱沒有歧視身心障礙者，遭民眾音檔打臉才改口懲戒；之後在市府會議中又稱「被帶走的52人都是自願」，二度被民眾公布影片打臉，是威脅不走就上銬，北市警是否應出面說明執法標準？蔣萬安表示，已經要求警察局一定要說明，相關的調查最大程度公開，現在進入司法，會請他們在偵查不公開原則保障下，其他一切公開透明。